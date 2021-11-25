Суд отказал Совкомбанку в иске к МТС на 367 млн рублей из-за дорогих sms

В результате расследования ФАС выяснилось, что операторы предоставляли банкам с госучастием более дешевые тарифы рассылок sms-уведомлений, чем частным кредитным организациям. Ведомство предписало операторам снизить тарифы, те с решением не согласились и обратились с жалобой в Арбитражный суд. В частности, операторы утверждали, что sms является не единственным каналом информирования абонентов, поэтому говорить о злоупотреблении доминированием в этой ситуации некорректно.