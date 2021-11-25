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Бизнес

Суд отказал Совкомбанку в иске к МТС на 367 млн рублей из-за дорогих sms

Ведомости

Арбитражный суд Москвы отказался взыскать 366,75 млн с сотового оператора «Мобильные телесистемы» (МТС) по иску Совкомбанка о завышенных ценах на услугу sms-информирования банковских клиентов, свидетельствуют данные картотеки суда.

Банк подал иск против МТС в июле 2021 г. спустя два года после того, как Федеральная антимонопольная служба признала представителей «большой четверки» МТС, Tele2, «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») виновными в нарушении закона о защите конкуренции. 

В результате расследования ФАС выяснилось, что операторы предоставляли банкам с госучастием более дешевые тарифы рассылок sms-уведомлений, чем частным кредитным организациям. Ведомство предписало операторам снизить тарифы, те с решением не согласились и обратились с жалобой в Арбитражный суд. В частности, операторы утверждали, что sms является не единственным каналом информирования абонентов, поэтому говорить о злоупотреблении доминированием в этой ситуации некорректно.

Несколько банков начали судиться с операторами. В частности, Совкомбанк хочет взыскать еще 137 млн руб. с Tele2, «Тинькофф банк» подал иск на 1,1 млрд рублей к МТС, МТС, «Мегафону» и «Вымпелкому» (иск к МТС был отклонен), «Ренессанс Кредит» подал аналогичные иски к МТС, «ВымпелКому», «МегаФону» и Tele2 (заявление в адрес МТС суд также вернул).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных