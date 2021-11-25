Суд отказал Совкомбанку в иске к МТС на 367 млн рублей из-за дорогих sms
Арбитражный суд Москвы отказался взыскать 366,75 млн с сотового оператора «Мобильные телесистемы» (МТС) по иску Совкомбанка о завышенных ценах на услугу sms-информирования банковских клиентов, свидетельствуют данные картотеки суда.
В результате расследования ФАС выяснилось, что операторы предоставляли банкам с госучастием более дешевые тарифы рассылок sms-уведомлений, чем частным кредитным организациям. Ведомство предписало операторам снизить тарифы, те с решением не согласились и обратились с жалобой в Арбитражный суд. В частности, операторы утверждали, что sms является не единственным каналом информирования абонентов, поэтому говорить о злоупотреблении доминированием в этой ситуации некорректно.
Несколько банков начали судиться с операторами. В частности, Совкомбанк хочет взыскать еще 137 млн руб. с Tele2, «Тинькофф банк» подал иск на 1,1 млрд рублей к МТС, МТС, «Мегафону» и «Вымпелкому» (иск к МТС был отклонен), «Ренессанс Кредит» подал аналогичные иски к МТС, «ВымпелКому», «МегаФону» и Tele2 (заявление в адрес МТС суд также вернул).