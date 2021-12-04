Суд раскрыл данные о выручке Booking.com в России
Сервис по бронированию отелей и средств размещения Booking.com заработал в 2018 г. в России 11,3 млрд руб., следует из текста решения Арбитражного суда Москвы, вынесенного по судебному разбирательству между компанией и Федеральной антимонопольной службой. Эти сведения предоставила сама Booking.com, они были нужны для расчета суммы штрафа, сообщили РБК в пресс-службе ФАС.
В августе ФАС наложила на управляющую агрегатором Booking.com компанию (Booking.com B.V., Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке гостиничных агрегаторов.
«Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — сообщали в ведомстве, пояснив, что для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе.
Согласно материалам суда, ФАС рассчитывала административный штраф исходя «от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки» Booking.com в России. За основу взяли данные о выручке за 2018 г., так как дело завели в 2019 г.
Размер штрафа увеличили в связи с тем, что нарушение длилось более года, а компания не прекратила противоправные действия по требованию ФАС. В тексте решения говорится, что в 2018 г. на российский рынок могло приходиться около 1,2% всей выручки Booking Holdings.
«Выручка Booking Holdings за тот год составила $14,5 млрд, а выручка Booking.com в России, исходя из средневзвешенного курса доллара к рублю за 2018 г., — $180,4 млн. Для сравнения выручка в Нидерландах, где находится штаб-квартира самого сервиса Booking.com, составила тогда $11,1 млрд (76,5% от всей выручки холдинга), в США — $1,6 млрд (11%)», — следует из данных суда.
С помощью агентских вознаграждений Booking Holdings преимущественно через сервис Booking.com заработал в 2018 г. $10,4 млрд, что составляет около 72% всей годовой выручки.