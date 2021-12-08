Ozon запустил платежный инструмент на базе своего банка

По итогам девяти месяцев 2021 г. общий оборот от продаж компании Ozon вырос на 123% в годовом выражении и составил 271,4 млрд руб. 2/3 продаж обеспечил маркетплейс, хотя год назад его доля составляла около 50%, остальное приходилось на другие сервисы. Количество заказов у Ozon по итогам девяти месяцев увеличилось на 196% до 131,2 млн единиц, в III квартале рост этого показателя составил рекордные 239% (56,2 млн). На 87% – до 21,3 млн человек – выросло и количество активных покупателей.