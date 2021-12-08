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Ozon запустил платежный инструмент на базе своего банка

Ведомости

Маркетплейс Ozon запустил банковский инструмент «Ozon Счет» на базе собственного банка, сообщила пресс-служба компании. Сделка по его покупке была закрыта в конце мая.

«Ozon Счёт позволит покупателям получать кешбэк до 30% за покупки на площадке Ozon», — говорится в сообщении.

В мае Ozon закрыл сделку по покупке 100% уставного капитала «Оней Банка» у Совкомбанка за 615 млн руб. Центробанк одобрил сделку 29 апреля. Маркетплейс решил купить банк для развития собственного финтех направления и расширения целевого рынка, сообщала компания. В феврале Ozon учредил микрофинансовую компанию «Озон кредит».

По итогам девяти месяцев 2021 г. общий оборот от продаж компании Ozon вырос на 123% в годовом выражении и составил 271,4 млрд руб. 2/3 продаж обеспечил маркетплейс, хотя год назад его доля составляла около 50%, остальное приходилось на другие сервисы. Количество заказов у Ozon по итогам девяти месяцев увеличилось на 196% до 131,2 млн единиц, в III квартале рост этого показателя составил рекордные 239% (56,2 млн). На 87% – до 21,3 млн человек – выросло и количество активных покупателей.

Ранее по теме: Ozon закрыл сделку по покупке «Оней Банка»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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