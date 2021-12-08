Ozon запустил платежный инструмент на базе своего банка
Маркетплейс Ozon запустил банковский инструмент «Ozon Счет» на базе собственного банка, сообщила пресс-служба компании. Сделка по его покупке была закрыта в конце мая.
«Ozon Счёт позволит покупателям получать кешбэк до 30% за покупки на площадке Ozon», — говорится в сообщении.
В мае Ozon закрыл сделку по покупке 100% уставного капитала «Оней Банка» у Совкомбанка за 615 млн руб. Центробанк одобрил сделку 29 апреля. Маркетплейс решил купить банк для развития собственного финтех направления и расширения целевого рынка, сообщала компания. В феврале Ozon учредил микрофинансовую компанию «Озон кредит».
По итогам девяти месяцев 2021 г. общий оборот от продаж компании Ozon вырос на 123% в годовом выражении и составил 271,4 млрд руб. 2/3 продаж обеспечил маркетплейс, хотя год назад его доля составляла около 50%, остальное приходилось на другие сервисы. Количество заказов у Ozon по итогам девяти месяцев увеличилось на 196% до 131,2 млн единиц, в III квартале рост этого показателя составил рекордные 239% (56,2 млн). На 87% – до 21,3 млн человек – выросло и количество активных покупателей.