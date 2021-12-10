У «Ашана» в России второй раз за год сменился президент

«Ашан» – один из крупнейших владельцев гипермаркетов в России. Его выручка за 9 месяцев 2021 г. выросла на 3% до 188,3 млрд руб. (по итогам первого полугодия снижалась на 17,3% до 99,1 млрд руб.), свидетельствуют данные «Infoline-аналитики». В начале ноября сеть объединяла 63 гипермаркета, 32 суперстора (магазины меньшего формата, чем гипермаркеты), 137 супермаркетов – всего 232 магазина. На 1 января текущего года у «Ашана» было 256 магазинов в России. Следовательно, с начала года сеть закрыла 2 гипермаркета и 22 супермаркета.