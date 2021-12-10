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Бизнес

У «Ашана» в России второй раз за год сменился президент

Ведомости

Филипп Брошар, который был назначен президентом «Ашан ритейл Россия» в январе 2021 г., покинет свой пост, сообщила пресс-служба компании. Брошар продолжит работу в компании и возглавит подразделение «Ашан Франция». 

Брошар был назначен президентом после того, как гендиректором французской сети в России стал Иван Мартинович, который сменил Йоханесса Толая, находившегося на должности чуть менее года. 

На его место назначена действующий вице-президент российского подразделения французской сети Одиль Молль, после чего должность вице-президента в компании будет упразднена. 

Одиль Молль начала работать в «Ашан ритейл Россия» в 2012 г. с должности руководителя сектора, позже она управляла одним из гипермаркетов в Москве, а с января 2021 г. до настоящего времени занимала пост вице-президента. 

«В планах на 2022 г. в России работа над действующими и новыми проектами, ориентированными на развитие цифровых технологий и улучшение клиентского опыта», — приводятся слова Молль в сообщении компании. 

«Ашан» – один из крупнейших владельцев гипермаркетов в России. Его выручка за 9 месяцев 2021 г. выросла на 3% до 188,3 млрд руб. (по итогам первого полугодия снижалась на 17,3% до 99,1 млрд руб.), свидетельствуют данные «Infoline-аналитики». В начале ноября сеть объединяла 63 гипермаркета, 32 суперстора (магазины меньшего формата, чем гипермаркеты), 137 супермаркетов – всего 232 магазина. На 1 января текущего года у «Ашана» было 256 магазинов в России. Следовательно, с начала года сеть закрыла 2 гипермаркета и 22 супермаркета. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных