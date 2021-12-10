У «Ашана» в России второй раз за год сменился президент
Филипп Брошар, который был назначен президентом «Ашан ритейл Россия» в январе 2021 г., покинет свой пост, сообщила пресс-служба компании. Брошар продолжит работу в компании и возглавит подразделение «Ашан Франция».
Брошар был назначен президентом после того, как гендиректором французской сети в России стал Иван Мартинович, который сменил Йоханесса Толая, находившегося на должности чуть менее года.
На его место назначена действующий вице-президент российского подразделения французской сети Одиль Молль, после чего должность вице-президента в компании будет упразднена.
Одиль Молль начала работать в «Ашан ритейл Россия» в 2012 г. с должности руководителя сектора, позже она управляла одним из гипермаркетов в Москве, а с января 2021 г. до настоящего времени занимала пост вице-президента.
«В планах на 2022 г. в России работа над действующими и новыми проектами, ориентированными на развитие цифровых технологий и улучшение клиентского опыта», — приводятся слова Молль в сообщении компании.
«Ашан» – один из крупнейших владельцев гипермаркетов в России. Его выручка за 9 месяцев 2021 г. выросла на 3% до 188,3 млрд руб. (по итогам первого полугодия снижалась на 17,3% до 99,1 млрд руб.), свидетельствуют данные «Infoline-аналитики». В начале ноября сеть объединяла 63 гипермаркета, 32 суперстора (магазины меньшего формата, чем гипермаркеты), 137 супермаркетов – всего 232 магазина. На 1 января текущего года у «Ашана» было 256 магазинов в России. Следовательно, с начала года сеть закрыла 2 гипермаркета и 22 супермаркета.