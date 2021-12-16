Суд оштрафовал Twitter и Meta на 23 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал соцсеть Twitter на 10 млн руб. и компанию Meta на 13 млн руб. за отказ удалить запрещенный в России контент, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
«Постановлениями суда Twitter признан виновным в совершении двух административных правонарушений. Twitter назначены административные штрафы в размере 3 и 7 млн рублей», — сказала Гуринчук. Общая сумма штрафов Meta составила 13 млн руб.
С начала года российские суды активно штрафуют крупные интернет-компании – Twitter, Facebook, Google, TikTok и др. за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ) или за хранение данных российских пользователей за пределами страны (ст. 13.11 КоАП РФ). К запрещенной информации относятся призывы к экстремизму, детская порнография, информация об употреблении наркотиков, продажа поддельных документов, реклама казино и т. д.
В начале декабря Роскомнадзор сообщил, что общая сумма штрафов Google, Meta и Tiktok в 2021 г. составила 111,6 млн руб. С начала года Meta получила штрафы на сумму 70 млн руб., а Google – на 37,5 млн руб. При этом Meta уплатила восемь штрафов на 26 млн руб., а Google – три штрафа на 6 млн руб. Позднее Google оштрафовали еще на 9 млн руб.