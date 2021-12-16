Суд оштрафовал Twitter и Meta на 23 млн рублей за неудаление запрещенного контента

В начале декабря Роскомнадзор сообщил, что общая сумма штрафов Google, Meta и Tiktok в 2021 г. составила 111,6 млн руб. С начала года Meta получила штрафы на сумму 70 млн руб., а Google – на 37,5 млн руб. При этом Meta уплатила восемь штрафов на 26 млн руб., а Google – три штрафа на 6 млн руб. Позднее Google оштрафовали еще на 9 млн руб.