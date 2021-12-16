Владелец «Билайна» объявил о покупке облачного бизнеса IBS

«Благодаря приобретению IBS DataFort мы сможем расширить линейку наших продуктов на платформе BeeCLOUD. Мы давно являемся технологическими партнерами и большое количество наших "облачных" сервисов было построено на DataFort в качестве внешнего партнера, что, несомненно, положительно скажется на скорости перехода к работе с компанией уже в новом статусе», — приводятся в пресс-релизе слова исполнительного вице-президента по развитию корпоративного бизнеса «Вымпелкома» Максима Зайкова.