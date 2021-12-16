Владелец «Билайна» объявил о покупке облачного бизнеса IBS
Сделка позволит «Вымпелкому» расширить портфель облачных услуг, оказываемых бизнесу и государству, а также стать одним из ведущих игроков этого рынка, ожидают в компании. В планах также совместная разработка новых продуктов и интегрированных решений на стыке облачных технологий, кибербезопасности, больших данных и интернета вещей.
Сумма покупки не раскрывается. Ранее один из источников РБК сообщал, что IBS оценивал стоимость DataFort по мультипликатору 13 EBITDA, или в 2,5–3 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «ИБС Датафорт» в прошлом году составила почти 592 млн руб., чистая прибыль — 34 млн руб.
«Благодаря приобретению IBS DataFort мы сможем расширить линейку наших продуктов на платформе BeeCLOUD. Мы давно являемся технологическими партнерами и большое количество наших "облачных" сервисов было построено на DataFort в качестве внешнего партнера, что, несомненно, положительно скажется на скорости перехода к работе с компанией уже в новом статусе», — приводятся в пресс-релизе слова исполнительного вице-президента по развитию корпоративного бизнеса «Вымпелкома» Максима Зайкова.
IBS DataFort работает на рынке IT с 2001 г. Компания является независимым провайдером сервисов «облачной» IT-инфраструктуры и информационной безопасности, предлагая управляемые сервисы частного, публичного и гибридного «облаков», в том числе облачные услуги для крупного и среднего бизнеса: IaaS (инфраструктура как услуга), PaaS (платформа как услуга), SaaS (программное обеспечение как услуга) и Sec-aa-S (информбезопасность как услуга).
О переговорах «Вымпелкома» о покупке Datafort стало известно еще летом — тогда сообщалось, что сделку должна одобрить правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями, поскольку холдинг VEON, в который входит «Вымпелком», – иностранный, а DataFort работает с криптографическими средствами.