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Бизнес

Владелец «Билайна» объявил о покупке облачного бизнеса IBS

Ведомости

«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») приобретает провайдера облачных сервисов IBS DataFort, говорится в пресс-релизе оператора. Отмечается, что стороны получили все необходимые регуляторные одобрения.

Сделка позволит «Вымпелкому» расширить портфель облачных услуг, оказываемых бизнесу и государству, а также стать одним из ведущих игроков этого рынка, ожидают в компании. В планах также совместная разработка новых продуктов и интегрированных решений на стыке облачных технологий, кибербезопасности, больших данных и интернета вещей.

Сумма покупки не раскрывается. Ранее один из источников РБК сообщал, что IBS оценивал стоимость DataFort по мультипликатору 13 EBITDA, или в 2,5–3 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «ИБС Датафорт» в прошлом году составила почти 592 млн руб., чистая прибыль — 34 млн руб.

«Благодаря приобретению IBS DataFort мы сможем расширить линейку наших продуктов на платформе BeeCLOUD. Мы давно являемся технологическими партнерами и большое количество наших "облачных" сервисов было построено на DataFort в качестве внешнего партнера, что, несомненно, положительно скажется на скорости перехода к работе с компанией уже в новом статусе», — приводятся в пресс-релизе слова исполнительного вице-президента по развитию корпоративного бизнеса «Вымпелкома» Максима Зайкова.

IBS DataFort работает на рынке IT с 2001 г. Компания является независимым провайдером сервисов «облачной» IT-инфраструктуры и информационной безопасности, предлагая управляемые сервисы частного, публичного и гибридного «облаков», в том числе облачные услуги для крупного и среднего бизнеса: IaaS (инфраструктура как услуга), PaaS (платформа как услуга), SaaS (программное обеспечение как услуга) и Sec-aa-S (информбезопасность как услуга).

О переговорах «Вымпелкома» о покупке Datafort стало известно еще летом — тогда сообщалось, что сделку должна одобрить правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями, поскольку холдинг VEON, в который входит «Вымпелком», – иностранный, а DataFort работает с криптографическими средствами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных