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«Ростелеком» планирует продать свою армянскую «дочку» GNC-Alfa за $25 млн

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Российский провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» может продать свою дочернюю компанию в Армении GNC-Alfa (ЗАО «Джиэнси-Альфа») за $25 млн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента компании Михаила Осеевского.

«Мы находимся в состоянии непрерывного поиска покупателя», — отметил Осеевский, уточнив, что претендент на покупку на данный момент один. Президент «Ростелекома» впервые заявил о возможной продаже дочерней компании в феврале 2018 г. Тогда он объяснил это намерением «наиболее эффективно» организовать работу в стране. С 2019 г. GNC-Alfa официально выставлена на продажу.

Раннее «Интерфакс» со ссылкой на армянские СМИ сообщил, что потенциальный покупатель — компания «Электрические сети Армении» (ЭСА), которая хочет приобрести акции через Molitro Holdings Limited. По данным СМИ, ЭСА является монополистом по распределению электроэнергии в Армении и принадлежит группе «Ташир», за которой стоит проживающий в России бизнесмен Самвел Карапетян.

Армения — первая страна ближнего зарубежья, в которой «Ростелеком» начал предоставлять услуги частным клиентам. Российская компания приобрела 75% минус 1 акция армянского оператора за $22,5 млн (по обменному курсу ЦБ на момент сделки) в феврале 2012 г.

GNC-Alfa является одним из ведущих телекоммуникационных операторов в Армении, предоставляющим услуги широкополосного доступа в интернет. Компания владеет волоконно-оптической сетью, проходящей вдоль газопровода Иран — Армения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных