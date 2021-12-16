«Ростелеком» планирует продать свою армянскую «дочку» GNC-Alfa за $25 млн

«Мы находимся в состоянии непрерывного поиска покупателя», — отметил Осеевский, уточнив, что претендент на покупку на данный момент один. Президент «Ростелекома» впервые заявил о возможной продаже дочерней компании в феврале 2018 г. Тогда он объяснил это намерением «наиболее эффективно» организовать работу в стране. С 2019 г. GNC-Alfa официально выставлена на продажу.