«Ростелеком» планирует продать свою армянскую «дочку» GNC-Alfa за $25 млн
Российский провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» может продать свою дочернюю компанию в Армении GNC-Alfa (ЗАО «Джиэнси-Альфа») за $25 млн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента компании Михаила Осеевского.
«Мы находимся в состоянии непрерывного поиска покупателя», — отметил Осеевский, уточнив, что претендент на покупку на данный момент один. Президент «Ростелекома» впервые заявил о возможной продаже дочерней компании в феврале 2018 г. Тогда он объяснил это намерением «наиболее эффективно» организовать работу в стране. С 2019 г. GNC-Alfa официально выставлена на продажу.
Раннее «Интерфакс» со ссылкой на армянские СМИ сообщил, что потенциальный покупатель — компания «Электрические сети Армении» (ЭСА), которая хочет приобрести акции через Molitro Holdings Limited. По данным СМИ, ЭСА является монополистом по распределению электроэнергии в Армении и принадлежит группе «Ташир», за которой стоит проживающий в России бизнесмен Самвел Карапетян.
Армения — первая страна ближнего зарубежья, в которой «Ростелеком» начал предоставлять услуги частным клиентам. Российская компания приобрела 75% минус 1 акция армянского оператора за $22,5 млн (по обменному курсу ЦБ на момент сделки) в феврале 2012 г.
GNC-Alfa является одним из ведущих телекоммуникационных операторов в Армении, предоставляющим услуги широкополосного доступа в интернет. Компания владеет волоконно-оптической сетью, проходящей вдоль газопровода Иран — Армения.