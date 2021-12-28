Россия заняла пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от COVID-19

По состоянию на 30 ноября в 2021 г. Россия заняла 2,3% мирового рынка вакцин по объёму производства и 2,6% по объёму экспорта. На внутренний и внешний рынки страна поставила около 233 млн доз вакцины. Из них 93,4 млн доз на экспорт, следует из данных ВТО и МВФ. По данным Федеральной таможенной службы, за девять месяцев 2021 г. объем российского экспорта «прочих вакцин для людей» превысил $1,2 млрд.