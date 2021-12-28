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Россия заняла пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от COVID-19

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Россия заняла пятое место в мире по объемам производства и экспорта вакцин от COVID-19, говорится в отчете Всемирной торговой организации (ВТО) и Международного валютного фонда.

По состоянию на 30 ноября в 2021 г. Россия заняла 2,3% мирового рынка вакцин по объёму производства и 2,6% по объёму экспорта. На внутренний и внешний рынки страна поставила около 233 млн доз вакцины. Из них 93,4 млн доз на экспорт, следует из данных ВТО и МВФ. По данным Федеральной таможенной службы, за девять месяцев 2021 г. объем российского экспорта «прочих вакцин для людей» превысил $1,2 млрд.

В пятерку стран по закупке российских вакцин в 2021 г. вошли: Аргентина — почти $220 млн, Мексика — $190 млн, ОАЭ — $126 млн, Казахстан — $114 млн, Индия — $112 млн. На эти страны приходится более 60% экспорта вакцин. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что продажи «Спутника V» за рубеж уже более чем в два раза больше, чем весь годовой экспорт всех российских лекарств.

Лидером среди стран по экспорту вакцины является Китай – 40% от общемирового экспорта антикоронавирусного препарата. На втором месте ЕС — 37,3%, на третьем США — 9,5%, на четвертом — Республика Корея — 3,6%.

Вакцина «Спутник V», зарегистрированная в России 11 августа 2020 г., стала первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат одобрен в 71 стране. Российская вакцина пока не одобрена европейским фармрегулятором EMA, но допущена к использованию в Венгрии и Словакии.

Ранее по теме: Россия выиграла мировую гонку по производству вакцин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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