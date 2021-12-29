ФАС: крупные торговые сети после проверок снизили наценки в среднем на 8%

«В целом по федеральным торговым сетям надбавки снизились в среднем с 22% до 14% сейчас. Это очень значимо. Но это касается социально значимых продуктов питания», — отметил чиновник. При этом он допустил, что ритейлеры с целью компенсации издержек повысят цены на товары менее высокого спроса, подорожание которых будет менее заметно для большого количества потребителей.