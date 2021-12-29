ФАС: крупные торговые сети после проверок снизили наценки в среднем на 8%
Крупнейшие торговые сети России снизили наценки на социально значимые продукты в среднем на 8% после проверок, инициированных в текущем году Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом рассказал глава ведомства Максим Шаскольский в эфире телеканала RTVI.
ФАС в августе начала проверки проверки сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит» в связи с жалобами на рост цен. Служба установила, что в некоторых муниципальных образованиях, где ритейлеры занимают доминирующее положение, они допускают завышение надбавок на отдельные продовольственные товары. После того как ФАС выдала этим сетям предупреждение, они добровольно прекратили практику, сказал Шаскольский.
«В целом по федеральным торговым сетям надбавки снизились в среднем с 22% до 14% сейчас. Это очень значимо. Но это касается социально значимых продуктов питания», — отметил чиновник. При этом он допустил, что ритейлеры с целью компенсации издержек повысят цены на товары менее высокого спроса, подорожание которых будет менее заметно для большого количества потребителей.
По словам Шасколького, ФАС не усмотрела в действиях торговых сетей признаков картельного сговора, однако проверки в их отношении продолжаются.
Служба проводила проверки и производителей, в ходе которых были выявлены отдельные нарушения — в частности, превышение максимально допустимого размера вознаграждения, которое ритейлеры берут с поставщиков за объем поставок (5% от объема поставки).
«По нашей информации, эти платежи выше, платежи превышают 5%. Кроме того, существуют отдельные виды платежей в сторону третьих лиц за продвижение, размещение товаров и прочие нарушения, большое количество штрафов. Ведь договор содержит, безусловно, штраф, но штраф должен быть направлен на соблюдение сторонами условий договора, а не для того, чтобы дополнительно формировать какую-то маржу со стороны торговых сетей», — подчеркнул глава ФАС.