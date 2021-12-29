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ФАС заподозрила металлургов в нерыночном завышении цен

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что «Северсталь», НЛМК и ММК нерыночным способом завышали цены на свою продукцию, заявил глава службы Максим Шаскольский в интервью RTVI.

«Северсталь», НЛМК и ММК. Это нарушение антимонопольного законодательства, при том что рыночные условия не способствовали такому повышению цены, и мы считаем, что здесь есть нарушения, поэтому, так как компании крупнейшие, мы работаем, там вот 100 томов у нас есть по каждому предприятию, изучаем эту ситуацию. Но это в процессе еще, это дело 2022 г.», — заявил Шаскольский (цитата по ТАСС). По его словам, штрафы для металлургических компаний будут больше, чем у Google.

В апреле 2021 г. ФАС возбудила три дела — в отношении «Северстали», ММК и НЛМК — на рынке плоского проката по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат. В случае установления факта нарушения, как сообщала служба, компаниям могут быть назначены оборотные штрафы. Ранее статус заинтересованного лица по делам против металлургических компаний получил «Газпром».

По оценке J.P. Morgan, средние цены за июль на горячекатаный металлопрокат на российском рынке превысили 85 000 руб. за тонну, что фактически означает рост цен с начала года на уровне выше 100%, отметил инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. Это привело к резкому превышению внутренних цен над экспортными. Тренд продолжился после 1 августа, когда власти ввели экспортную пошлину, а премия внутреннего рынка на отдельные виды товаров металлургии стала максимальной в 2021 г.

Ранее по теме: ФАС проведет заседание по «делу металлургов» 20 декабря

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных