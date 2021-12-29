ФАС заподозрила металлургов в нерыночном завышении цен

«Северсталь», НЛМК и ММК. Это нарушение антимонопольного законодательства, при том что рыночные условия не способствовали такому повышению цены, и мы считаем, что здесь есть нарушения, поэтому, так как компании крупнейшие, мы работаем, там вот 100 томов у нас есть по каждому предприятию, изучаем эту ситуацию. Но это в процессе еще, это дело 2022 г.», — заявил Шаскольский (цитата по ТАСС). По его словам, штрафы для металлургических компаний будут больше, чем у Google.