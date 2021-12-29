Мордашов вернул себе контроль над Nordgold
Алексей Мордашов вернул себе контроль над золотодобывающей компанией Nordgold и долей в туроператоре TUI. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс».
Мордашов-старший стал владельцем 100% компании «КН-холдинг», которой принадлежит 65% Unifirm. На последнюю оформлено около 34% пакета TUI и почти 100% Nordgold. Оставшиеся 35% в Unifirm принадлежат самому Мордашову через другие структуры. Таким образом, с последним изменением структуры предприниматель сосредоточил в своих руках контроль над Unifirm.
Переход долей к Мордашову осуществляется «в целях повышения эффективности управления собственностью», сообщил его представитель «Интерфаксу».
«КН-холдинг» с декабря 2018-го принадлежал пополам сыновьям бизнесмена Кириллу (22 года) и Никите (21 год). В январе 2021-го ФАС одобрила увеличение доли Кирилла Мордашова в «КН-холдинге» до 100%. Это произошло после того, как его брат Никита был отчислен из Высшей школы экономики за неуспеваемость и ушел служить в армию.
В апреле 2021 г. Мордашов-старший впервые возглавил рейтинг самых богатых российских миллиардеров по версии Forbes. Состояние бизнесмена с учетом переданных сыновьям активов оценивалось в $29,1 млрд.