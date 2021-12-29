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Мордашов вернул себе контроль над Nordgold

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Алексей Мордашов вернул себе контроль над золотодобывающей компанией Nordgold и долей в туроператоре TUI. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Мордашов-старший стал владельцем 100% компании «КН-холдинг», которой принадлежит 65% Unifirm. На последнюю оформлено около 34% пакета TUI и почти 100% Nordgold. Оставшиеся 35% в Unifirm принадлежат самому Мордашову через другие структуры. Таким образом, с последним изменением структуры предприниматель сосредоточил в своих руках контроль над Unifirm.

Переход долей к Мордашову осуществляется «в целях повышения эффективности управления собственностью», сообщил его представитель «Интерфаксу».

«КН-холдинг» с декабря 2018-го принадлежал пополам сыновьям бизнесмена Кириллу (22 года) и Никите (21 год). В январе 2021-го ФАС одобрила увеличение доли Кирилла Мордашова в «КН-холдинге» до 100%. Это произошло после того, как его брат Никита был отчислен из Высшей школы экономики за неуспеваемость и ушел служить в армию.

В апреле 2021 г. Мордашов-старший впервые возглавил рейтинг самых богатых российских миллиардеров по версии Forbes. Состояние бизнесмена с учетом переданных сыновьям активов оценивалось в $29,1 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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