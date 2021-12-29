Мордашов вернул себе контроль над Nordgold

«КН-холдинг» с декабря 2018-го принадлежал пополам сыновьям бизнесмена Кириллу (22 года) и Никите (21 год). В январе 2021-го ФАС одобрила увеличение доли Кирилла Мордашова в «КН-холдинге» до 100%. Это произошло после того, как его брат Никита был отчислен из Высшей школы экономики за неуспеваемость и ушел служить в армию.