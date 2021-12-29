Металлурги отвергли обвинения ФАС в завышении цен на продукцию

В ММК заявили, что компания в течение всего 2021 г. работала в тесном контакте с ФАС и, по мнению корпоративных юристов, предъявила «исчерпывающие доказательства» того, что не является доминирующим игроком на рынке плоского проката и не нарушает антимонопольное законодательство. НЛМК также не согласна с заключением ФАС: производитель пообещал отстаивать свою позицию в суде, если возникнет такая необходимость.