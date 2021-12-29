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Металлурги отвергли обвинения ФАС в завышении цен на продукцию

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«Северсталь», «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) отвергли обвинения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в нерыночном завышении цен на свою продукцию.

В «Северстали» считают, что заключение ФАС «необъективно и противоречит законодательству», заявил представитель компании в беседе с ТАСС. Компания утверждает, что информация антимонопольной службы о завышенных ценах «не соответствует действительности», поскольку цены на сталь являются рыночными и носят волатильный характер.

В ММК заявили, что компания в течение всего 2021 г. работала в тесном контакте с ФАС и, по мнению корпоративных юристов, предъявила «исчерпывающие доказательства» того, что не является доминирующим игроком на рынке плоского проката и не нарушает антимонопольное законодательство. НЛМК также не согласна с заключением ФАС: производитель пообещал отстаивать свою позицию в суде, если возникнет такая необходимость.

Ранее специалисты ФАС пришли к выводу, что все три компании с января 2021 г. установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на территории страны. Глава ведомства Максим Шаскольский пригрозил металлургам крупными штрафами — по его словам, их размер может превысить оборотный штраф Google в 7,2 млрд руб., назначенный на прошлой неделе за систематическое неудаление запрещенной информации.

Следующее заседание комиссии ФАС по делу в отношении «Северстали» и ММК состоится 20 января 2022 г., в отношении НМЛК — 21 января.

Ранее по теме: ФАС заподозрила металлургов в нерыночном завышении цен

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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