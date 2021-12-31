IKEA повысит цены на 9% по всему миру

3 ноября этого года финансовый директор Inter IKEA Мартин ван Дам рассказал изданию Financial Times, что сеть впервые с 2019 г. повысит цены на товары из-за проблем с цепочками поставок и в связи с высокими затратами на сырье. Из-за падения прибыли компания больше не может брать на себя дополнительные расходы, поглощать их, чтобы это не отражалось на конечной стоимости товаров, пояснил он.