IKEA повысит цены на 9% по всему миру
Шведская торговая сеть по производству и продаже мебели IKEA с 2022 г. повысит стоимость продукции в среднем на 9% по всему миру в связи с увеличением затрат на транспортировку и сырье, говорится в пресс-релизе Ingka Group (владеет международной сетью IKEA).
«Цены будут расти на рынках группы Ingka, отражая изменение экономических условий, влияющих на все отрасли промышленности. Средний прирост [цен] в группе Ingka составит около 9% по всему миру с различиями в разных странах группы Ingka», — сказано в заявлении компании.
Уточняется, что повышение стоимости товаров будет зависеть от инфляции в конкретном регионе. В России, по предварительной оценке Росстата, таковая составила 8,39% в 2021 г.
Транспортные и сырьевые ограничения сохранятся и в 2022 г., полагают в IKEA. Сильнее всего у компании выросли затраты в странах Северной Америки и Европы, рассказали там.
3 ноября этого года финансовый директор Inter IKEA Мартин ван Дам рассказал изданию Financial Times, что сеть впервые с 2019 г. повысит цены на товары из-за проблем с цепочками поставок и в связи с высокими затратами на сырье. Из-за падения прибыли компания больше не может брать на себя дополнительные расходы, поглощать их, чтобы это не отражалось на конечной стоимости товаров, пояснил он.
При этом 10 ноября генеральный директор IKEA в России Понтус Эрнтелл сказал, что ритейлер не планирует увеличивать цены в России в ближайшее время. Больше половины продаваемой продукции производится внутри страны, что позволяет сдерживать повышение стоимости, сказал тогда топ-менеджер.