Газета
Бизнес

IKEA повысит цены на 9% по всему миру

Ведомости

Шведская торговая сеть по производству и продаже мебели IKEA с 2022 г. повысит стоимость продукции в среднем на 9% по всему миру в связи с увеличением затрат на транспортировку и сырье, говорится в пресс-релизе Ingka Group (владеет международной сетью IKEA).

«Цены будут расти на рынках группы Ingka, отражая изменение экономических условий, влияющих на все отрасли промышленности. Средний прирост [цен] в группе Ingka составит около 9% по всему миру с различиями в разных странах группы Ingka», — сказано в заявлении компании.

Уточняется, что повышение стоимости товаров будет зависеть от инфляции в конкретном регионе. В России, по предварительной оценке Росстата, таковая составила 8,39% в 2021 г.

Транспортные и сырьевые ограничения сохранятся и в 2022 г., полагают в IKEA. Сильнее всего у компании выросли затраты в странах Северной Америки и Европы, рассказали там.

3 ноября этого года финансовый директор Inter IKEA Мартин ван Дам рассказал изданию Financial Times, что сеть впервые с 2019 г. повысит цены на товары из-за проблем с цепочками поставок и в связи с высокими затратами на сырье. Из-за падения прибыли компания больше не может брать на себя дополнительные расходы, поглощать их, чтобы это не отражалось на конечной стоимости товаров, пояснил он.

При этом 10 ноября генеральный директор IKEA в России Понтус Эрнтелл сказал, что ритейлер не планирует увеличивать цены в России в ближайшее время. Больше половины продаваемой продукции производится внутри страны, что позволяет сдерживать повышение стоимости, сказал тогда топ-менеджер.

Ранее по теме: IKEA исключила скорое повышение цен в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных