IKEA предупредила о первом с 2019 года повышении цен
Шведская торговая сеть по продаже и производству мебели IKEA повысит цены из-за проблем с цепочками поставок и высокими затратами на сырье, сообщает Financial Times со ссылкой на финансового директора Inter IKEA (владеет брендом и управляет франшизой) Мартина ван Дама.
«2022-й финансовый год (длится до конца 2022 г. — Ред.) будет не легче, чем 2021-й, это будет сложнее... это в значительной степени съедает нашу прибыль», — сказал он. Компания ожидает продолжения перебоев с поставками, добавил ван Дам.
IKEA повысит цены впервые с 2019 г. Финансовый директор отметил, что это необязательно отразится на клиентах: все будет зависеть от розничных продавцов — того, какую долю от роста стоимости они «поглотят». Каким именно будет подорожание, пока неизвестно.
По словам ван Дама, IKEA хотела бы «взять повышение на себя», но больше не может делать этого из-за падения прибыли. Так, в 2021 г. чистая прибыль Inter Ikea упала на 17% — до 1,4 млрд евро, несмотря на рост продаж в интернете и в магазинах по всей системе франчайзинга на 6%, до рекордных 41,9 млрд евро. Валовая прибыль компании снизилась в последнем финансовом году с 15,8 до 13%. Inter Ikea потратила 250 млн евро, пытаясь смягчить сбои в цепочке поставок, начиная с покупки собственных контейнеров и заканчивая перевозкой товаров поездами, а не морским транспортом.
Рост онлайн-продаж также не помог IKEA, указал ван Дам. Дело в том, что в интернете люди сосредоточены на покупке определенного товара и с меньшей вероятностью совершают импульсные покупки, пояснил он.
Ранее IKEA предупредила о дефиците товаров из-за кризиса в цепочках поставок из Китая, где расположены многие предприятия компании. Там заявили, что вынуждены пересмотреть подход к предложению и сфокусироваться на самых популярных товарах.