IKEA предупредила о первом с 2019 года повышении цен

По словам ван Дама, IKEA хотела бы «взять повышение на себя», но больше не может делать этого из-за падения прибыли. Так, в 2021 г. чистая прибыль Inter Ikea упала на 17% — до 1,4 млрд евро, несмотря на рост продаж в интернете и в магазинах по всей системе франчайзинга на 6%, до рекордных 41,9 млрд евро. Валовая прибыль компании снизилась в последнем финансовом году с 15,8 до 13%. Inter Ikea потратила 250 млн евро, пытаясь смягчить сбои в цепочке поставок, начиная с покупки собственных контейнеров и заканчивая перевозкой товаров поездами, а не морским транспортом.