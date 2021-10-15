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IKEA предупредила о дефиците товаров до августа 2022 года

Ведомости

Шведская торговая сеть по продаже и производству мебели IKEA предупредила о дефиците товаров из-за кризиса в цепочках поставок из Китая, где расположены многие предприятия компании. Об этом сообщил Bloomberg CEO франчайзера бренда Inter IKEA Джон Абрахамссон Ринг. По его словам, кризис с поставками продлится до августа 2022 г. 

Ринг отметил, что дефицит контейнеров и блокировка портов затруднили логистику для ритейлеров со всего мира. Компания была вынуждена пересмотреть подход к предложению и сфокусироваться на самых популярных товарах. 

«Я не думаю, что мы выберемся «из леса» в текущем финансовом году», — сказал Ринг. «Это очень большая проблема для всей инфраструктуры снабжения», — отметил он. 

Inter IKEA отчиталась о рекордных продажах за прошедший финансовый год. Ее выручка выросла до $48 млрд (+5,8%). На конец сентября 2021 г. компании принадлежал 461 магазин по всему миру. В России торговые точки IKEA есть в 11 населенных пунктах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных