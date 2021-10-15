IKEA предупредила о дефиците товаров до августа 2022 года
Шведская торговая сеть по продаже и производству мебели IKEA предупредила о дефиците товаров из-за кризиса в цепочках поставок из Китая, где расположены многие предприятия компании. Об этом сообщил Bloomberg CEO франчайзера бренда Inter IKEA Джон Абрахамссон Ринг. По его словам, кризис с поставками продлится до августа 2022 г.
Ринг отметил, что дефицит контейнеров и блокировка портов затруднили логистику для ритейлеров со всего мира. Компания была вынуждена пересмотреть подход к предложению и сфокусироваться на самых популярных товарах.
«Я не думаю, что мы выберемся «из леса» в текущем финансовом году», — сказал Ринг. «Это очень большая проблема для всей инфраструктуры снабжения», — отметил он.
Inter IKEA отчиталась о рекордных продажах за прошедший финансовый год. Ее выручка выросла до $48 млрд (+5,8%). На конец сентября 2021 г. компании принадлежал 461 магазин по всему миру. В России торговые точки IKEA есть в 11 населенных пунктах.