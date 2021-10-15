IKEA предупредила о дефиците товаров до августа 2022 года

Шведская торговая сеть по продаже и производству мебели IKEA предупредила о дефиците товаров из-за кризиса в цепочках поставок из Китая, где расположены многие предприятия компании. Об этом сообщил Bloomberg CEO франчайзера бренда Inter IKEA Джон Абрахамссон Ринг. По его словам, кризис с поставками продлится до августа 2022 г.