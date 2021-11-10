IKEA исключила скорое повышение цен в России
Шведская торговая сеть по производству и продаже мебели IKEA пока не планирует повышать цены в России, заявил на пресс-конференции генеральный директор ритейлера в России Понтус Эрнтелл. Свое заявление он сделал после предупреждения финансового директора Inter IKEA (владеет брендом и управляет франшизой) Мартина ван Дама о скором удорожании продукции компании.
«Действительно, цены на сырье повышаются, цены на транспортировку товаров повышаются. Но благодаря локализации нам удается сдерживать цены на текущем уровне и повышения цен мы не планируем», — сказал Эрнтелл (цитата по «РИА Новости»).
Говоря о локализации, он пояснил, что IKEA в России для сглаживания негативного эффекта от сбоев с поставками сделала так, что сейчас больше половины реализуемых товаров производятся внутри страны. Кроме того, около шести-девяти месяцев назад компания начала снижать зависимость от морских перевозок, запустив сухопутные поставки из Азии.
В то же время Эрнтелл добавил, что у российской IKEA нет «иммунитета», поэтому она продолжит следить за дальнейшим развитием событий. Ситуация с глобальными цепочками поставок товаров продолжит влиять на компанию, резюмировал топ-менеджер.
3 ноября Мартин ван Дам рассказал изданию Financial Times, что IKEA впервые с 2019 г. повысит цены из-за проблем с цепочками поставок и в связи с высокими затратами на сырье. Из-за падения прибыли компания больше не может брать на себя дополнительные расходы, поглощать их, чтобы это не отражалось на конечной стоимости товаров, пояснил он.
По словам ван Дама, в 2021 г. чистая прибыль Inter Ikea упала на 17% — до 1,4 млрд евро, несмотря на рост продаж в интернете и в магазинах по всей системе франчайзинга на 6% — до рекордных 41,9 млрд евро. Валовая прибыль компании снизилась в последнем финансовом году с 15,8 до 13%. Inter Ikea потратила 250 млн евро, пытаясь смягчить сбои в цепочке поставок, начиная с покупки собственных контейнеров и заканчивая перевозкой товаров поездами, а не морским транспортом.