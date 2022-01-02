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Магазин «Пятерочка» в Москве могут закрыть за нарушение антиковидных мер

Ведомости

Оперштаб рассказал об угрозе закрытия одного из магазинов сети «Пятерочка» на севере Москвы. Там были выявлены нарушения мер против распространения коронавируса, сообщил оперштаб в воскресенье.

Магазин работает по ул. Беломорская, д.1. Его могут закрыть на три месяца. 

«Сотрудники и посетители не использовали средства индивидуальной защиты. Также отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке)», — рассказали в оперштабе.

За нарушения «Пятерочке» грозят штрафы в размере 300 000 руб. Крайняя мера в виде штраф до 1 млн руб. или приостановления деятельности на срок до 90 суток будет действовать в случае причинения вреда здоровью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных