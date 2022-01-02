Магазин «Пятерочка» в Москве могут закрыть за нарушение антиковидных мер
Оперштаб рассказал об угрозе закрытия одного из магазинов сети «Пятерочка» на севере Москвы. Там были выявлены нарушения мер против распространения коронавируса, сообщил оперштаб в воскресенье.
Магазин работает по ул. Беломорская, д.1. Его могут закрыть на три месяца.
«Сотрудники и посетители не использовали средства индивидуальной защиты. Также отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке)», — рассказали в оперштабе.
За нарушения «Пятерочке» грозят штрафы в размере 300 000 руб. Крайняя мера в виде штраф до 1 млн руб. или приостановления деятельности на срок до 90 суток будет действовать в случае причинения вреда здоровью.