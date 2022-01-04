Прокачка российского газа через Украину в Словакию упала втрое с начала года
«Газпром» снизил прокачку газа через Украину в Словакию втрое в начале января, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream. 31 декабря была заявка на 83,8 млн куб. м газа, 1 января она опустилась до 49,5 млн куб. м, 2 января – до 35,5 млн, а 3 января – до 26,1 млн куб. м. Среднесуточная прокачка топлива через точку «Вельке Капушаны» в 2021 г. составила 76,6 млн куб. м.
По оперативным данным «Оператора ГТС Украины», поступление топлива через ГИС «Суджа» и ГИС «Сохрановка» на границе России и Украины 31 декабря составило 103,5 млн куб. м, 1 января – 76 млн, 2 января – 61,3 млн куб. м, хотя «Газпром» оплачивает транзит 110 млн куб. м газа в сутки.
3 января глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил в Facebook, что в прошлом году «Газпром» поставил через территорию Украины 41,7 млрд куб. м газа при зарезервированной мощности в 44,4 млрд куб. м на пунктах входа из России и 45,8 млрд куб. м для пунктов поставки в ЕС и Молдову. Компания использовала 93,8% зарезервированной мощности на точках входа и 91% на точках выхода.
В конце февраля 2021 г. объемы суточной прокачки газа из Украины в Словакию упали до 24-33 млн куб. м на фоне рекордной оттепели в Европе и сильных морозов в Сибири, на Урале и в Поволжье. В 2020 г. объем поставок снизился до 6,7 млн куб. м 2 января перед окончанием старого транзитного контракта и тяжелыми переговорами по заключению нового.