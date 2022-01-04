Прокачка российского газа через Украину в Словакию упала втрое с начала года

В конце февраля 2021 г. объемы суточной прокачки газа из Украины в Словакию упали до 24-33 млн куб. м на фоне рекордной оттепели в Европе и сильных морозов в Сибири, на Урале и в Поволжье. В 2020 г. объем поставок снизился до 6,7 млн куб. м 2 января перед окончанием старого транзитного контракта и тяжелыми переговорами по заключению нового.