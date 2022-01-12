Ритейлеры предложили ФАС ограничить наценки на базовые продукты
В X5 Group рассказали, что наценки будут ограничены на более 20 товарных категорий с 12 января во всех магазинах ритейлера. Каждый месяц будет составляться список конкретных товаров, наценки на которые ограничат. В «Магните» рассказали, что ограничат наценки примерно на 200 товаров из 25 категорий, в том числе на вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло и гречку. Компании готовы ограничивать наценку в течение этого года.
В ФАС изданию подтвердили, что получили предложения X5 Group, «Магнита» и сети «Бристоль» и сейчас их обсуждают. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал изданию, что министерство обсуждало с сетями ограничение наценки на базовые продукты на уровне не более 10%. Он отметил со ссылкой на Росстат, что в 2021 г. средняя наценка на такие товары в сетях была не больше 15-16%. В ФАС уточнили, что в ходе мониторинга в некоторых сетях выявляют завышение наценок в том числе на социально значимые товары, поэтому служба предложила компаниям разработать механизмы «ответственного ценообразования».
В X5 Group отметили, что эффект от такой меры будет заметным, если наценки ограничат другие ритейлеры, производители и поставщики. В «Ашане» изданию сообщили, что установили минимальную наценку на несколько базовых продуктов, а некоторые товары продают дешевле закупочной цены. В «Ленте» и Metro не предоставили комментарии.
Позднее в X5 Group добавили, что товары, наценка на которые будет ограничена, будут выделены специальными ценниками на полках магазинов. Расходы на эти товары компания покроет за свой счет. X5 Group сформировала методику ценообразования товаров первой необходимости, чтобы обеспечить их доступность. Размер наценки будет определяться в зависимости от спроса и предложения на рынке, но не более 10%. Товары, включенные в список, определяются по минимальной закупочной цене, а не по доле в товарообороте, рассказали в пресс-службе.
Эксперты заявили изданию, что надбавки на социально значимые товары и так минимальны. С помощью такого ограничения ритейлеры решили пойти навстречу регулятору и покупателям: цены на самые доступные товары для уязвимых категорий граждан будут минимизированы, а сети получат дополнительный трафик.