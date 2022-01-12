Газета
Бизнес

Ритейлеры предложили ФАС ограничить наценки на базовые продукты

Ведомости

Ритейлеры X5 Group и «Магнит» предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ограничить наценки не более чем на 10% на социально значимые продовольственные товары, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на компании.

В X5 Group рассказали, что наценки будут ограничены на более 20 товарных категорий с 12 января во всех магазинах ритейлера. Каждый месяц будет составляться список конкретных товаров, наценки на которые ограничат. В «Магните» рассказали, что ограничат наценки примерно на 200 товаров из 25 категорий, в том числе на вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло и гречку. Компании готовы ограничивать наценку в течение этого года.

В ФАС изданию подтвердили, что получили предложения X5 Group, «Магнита» и сети «Бристоль» и сейчас их обсуждают. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал изданию, что министерство обсуждало с сетями ограничение наценки на базовые продукты на уровне не более 10%. Он отметил со ссылкой на Росстат, что в 2021 г. средняя наценка на такие товары в сетях была не больше 15-16%. В ФАС уточнили, что в ходе мониторинга в некоторых сетях выявляют завышение наценок в том числе на социально значимые товары, поэтому служба предложила компаниям разработать механизмы «ответственного ценообразования».

В X5 Group отметили, что эффект от такой меры будет заметным, если наценки ограничат другие ритейлеры, производители и поставщики. В «Ашане» изданию сообщили, что установили минимальную наценку на несколько базовых продуктов, а некоторые товары продают дешевле закупочной цены. В «Ленте» и Metro не предоставили комментарии.

Позднее в X5 Group добавили, что товары, наценка на которые будет ограничена, будут выделены специальными ценниками на полках магазинов. Расходы на эти товары компания покроет за свой счет. X5 Group сформировала методику ценообразования товаров первой необходимости, чтобы обеспечить их доступность. Размер наценки будет определяться в зависимости от спроса и предложения на рынке, но не более 10%. Товары, включенные в список, определяются по минимальной закупочной цене, а не по доле в товарообороте, рассказали в пресс-службе.

Эксперты заявили изданию, что надбавки на социально значимые товары и так минимальны. С помощью такого ограничения ритейлеры решили пойти навстречу регулятору и покупателям: цены на самые доступные товары для уязвимых категорий граждан будут минимизированы, а сети получат дополнительный трафик.

Ранее по теме: ФАС: крупные торговые сети после проверок снизили наценки в среднем на 8%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных