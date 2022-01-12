Ритейлеры предложили ФАС ограничить наценки на базовые продукты

В ФАС изданию подтвердили, что получили предложения X5 Group, «Магнита» и сети «Бристоль» и сейчас их обсуждают. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал изданию, что министерство обсуждало с сетями ограничение наценки на базовые продукты на уровне не более 10%. Он отметил со ссылкой на Росстат, что в 2021 г. средняя наценка на такие товары в сетях была не больше 15-16%. В ФАС уточнили, что в ходе мониторинга в некоторых сетях выявляют завышение наценок в том числе на социально значимые товары, поэтому служба предложила компаниям разработать механизмы «ответственного ценообразования».