Минэк предложил отдать приоритет российским рабочим при найме на госстройках

Ранее вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев рассказал в интервью РБК о планах столичных властей по постепенному отказу от иностранных мигрантов на стройках за счет развития образования и технологий в сфере строительства. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, также говорил, что число иностранных рабочих на госстройках уже сократилось более чем в два раза.