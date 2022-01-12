Минэк предложил отдать приоритет российским рабочим при найме на госстройках
В тексте письма говорится, что в 2017 г. аналогичную меру ввел в США тогдашний президент Дональд Трамп. Она получила название «Покупай американское, нанимай американцев» (Buy American and Hire American), и была направлена на стимулирование внутреннего рынка занятости. Минэк также предлагает предусмотреть приоритетный наем российской и евразийской рабочей силы. «Такая мера позволит стимулировать занятость на российском рынке труда, а также работников с территории Евразийского экономического союза», — говорится в документе.
Помимо этого в ведомстве представили еще несколько инициатив для поддержки компаний в области инфраструктурного строительства в условиях роста цен на стройматериалы. В частности, предлагается ввести постоянный механизм изменения цен на контракты из-за роста стоимости стройматериалов, установить четкие критерии возможности корректировки цен контрактов, которые уже исполняются, а также утвердить «дорожную карту» по поддержке производителей стройматериалов (для повышения объемов их производства и снижения стоимости продукции).
Ранее вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев рассказал в интервью РБК о планах столичных властей по постепенному отказу от иностранных мигрантов на стройках за счет развития образования и технологий в сфере строительства. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, также говорил, что число иностранных рабочих на госстройках уже сократилось более чем в два раза.
Летом 2021 г. крупнейшие компании в области строительства транспортной инфраструктуры пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы, которые, по их данным, погрузили отрасль инфраструктурного строительства в убытки и долги. Письмо на имя президента отправили главы восьми строительных компаний, включая «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга (строила Крымский мост), «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко и «Автобан». Авторы письма заявили о кризисном состоянии строительной отрасли, а также о несоответствии системы ценообразования в бюджетном строительстве сложившимся реалиям, писал РБК.