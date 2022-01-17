Google оштрафовали на 4 млн рублей за повторный отказ удалить запрещенный контент
Мировой суд Таганского района Москвы штрафовал американскую компанию Google на 4 млн руб. за повторный отказ удалить запрещенный контент, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.
«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей», — сообщили в суде. Там уточнили, что компания оштрафована за повторный отказ удалить противоправный контент, но какой именно — не раскрывается.
24 декабря мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую корпорацию на 7,22 млрд руб. за повторное неудаление противоправной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). Это первое решение суда в России по делам об оборотных штрафах для IT-компаний. По этой части статьи размер штрафа для компаний составляет от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение.
В октябре Роскомнадзор сообщил, что более 427 000 материалов с запрещенным контентом было заблокировано в социальных сетях с января по сентябрь 2021 г. Российские суды в прошлом году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram и TikTok на несколько десятков миллионов рублей. Протоколы в отношении соцсетей были составлены в марте в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.
30 декабря «Интерфакс» сообщил со ссылкой на банк данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), что приставы добились от компании оплаты части штрафов. Ранее судебные приставы завели в отношении Google три исполнительных производства о взыскании штрафов на сумму 8,5 млн руб. Сейчас дела прекращены.