Google оштрафовали на 4 млн рублей за повторный отказ удалить запрещенный контент

В октябре Роскомнадзор сообщил, что более 427 000 материалов с запрещенным контентом было заблокировано в социальных сетях с января по сентябрь 2021 г. Российские суды в прошлом году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram и TikTok на несколько десятков миллионов рублей. Протоколы в отношении соцсетей были составлены в марте в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.