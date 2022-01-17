Платформу Myheritage оштрафовали на 1,5 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
Мировой суд Москвы оштрафовал международную онлайн-платформу Myheritage на 1,5 млн руб. за отказ локализовать данные российских пользователей, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Протокол Роскомнадзора в отношении Myheritage поступил в мировой суд в конце декабря. Израильскую компанию привлекли по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе через интернет, обязанности по обеспечению хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Эта статья предполагает наказание в виде административного штрафа в размере от 1 до 6 млн руб.
С 1 сентября 2015 г. в России вступили в силу поправки в закон «О персональных данных», которые обязывают операторов обрабатывать и хранить персональные данные россиян с использованием баз данных, размещенных на территории РФ. Из-за отказа локализовать данные россиян в 2016 г. в России была заблокирована профессиональная соцсеть LinkedIn.
Сайт Myheritage.com был основан в 2003 г. в Израиле. С его помощью пользователи могут загружать исторические семейные материалы и проводить поиск по ним, создавать родовые древа, а также обмениваться фотографиями и видео. По собственным данным, аудитория сайта насчитывает более 100 млн человек.
Компания также позволяет пользователям дистанционно проверить собственную ДНК, чтобы отслеживать свою семейную историю и этническое происхождение. Анализ биоматериала производится в США. В марте 2020 г. Генпрокуратура поручила проверить законность сбора данных ДНК граждан России за рубежом в ответ на запрос депутата Госдумы Евгения Федорова. Последний отметил, что, согласно российскому законодательству, процесс передачи биометрических персональных данных граждан РФ на территорию иностранного государства может нарушать закон о персональных данных.