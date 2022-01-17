Платформу Myheritage оштрафовали на 1,5 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Протокол Роскомнадзора в отношении Myheritage поступил в мировой суд в конце декабря. Израильскую компанию привлекли по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе через интернет, обязанности по обеспечению хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Эта статья предполагает наказание в виде административного штрафа в размере от 1 до 6 млн руб.