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«Газпром» не стал бронировать дополнительный транзит газа через Украину на февраль

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«Газпром» не стал бронировать на февраль дополнительные мощности по транзиту газа через Украину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Regional Booking Platform.

Так, «Оператор ГТС Украины» предложил мощности по двум маршрутам: до 9,8 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». Однако оба предложения оказались невостребованными. 

Как отмечает агентство, у «Газпрома» есть долгосрочный контракт, подразумевающий бронирование мощностей Украины в 40 млрд куб. м в год, то есть около 109 млн куб. м. в сутки. При этом средний объем прокачки в январе 2022 г. составил 53 млн куб. м в сутки.

Также «Газпром» не забронировал дополнительные мощности польского участка газопровода Ямал — Европа, следует из данных GSA Platform. Объем предложения составил 89 млн куб. м в сутки. На январь российская компания забронировала мощности в 19,3 млн куб. м в сутки, но пока не воспользовалась ими.

По данным оператора Eustream, с начала 2022 г. поставки российского газа в Европу через Украину сократились более чем наполовину. Так, 14 января через пункт Вельке-Капушаны было прокачено около 27,1 млн куб. м газа, что на 42 млн куб. м меньше, чем в тот же день 2021 г. «Коммерсантъ» ранее писал, что за первую декаду января прокачка газа по сравнению с началом прошлого года упала на 55%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных