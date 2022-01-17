«Газпром» не стал бронировать дополнительный транзит газа через Украину на февраль

По данным оператора Eustream, с начала 2022 г. поставки российского газа в Европу через Украину сократились более чем наполовину. Так, 14 января через пункт Вельке-Капушаны было прокачено около 27,1 млн куб. м газа, что на 42 млн куб. м меньше, чем в тот же день 2021 г. «Коммерсантъ» ранее писал, что за первую декаду января прокачка газа по сравнению с началом прошлого года упала на 55%.