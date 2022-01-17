«Газпром» не стал бронировать дополнительный транзит газа через Украину на февраль
Так, «Оператор ГТС Украины» предложил мощности по двум маршрутам: до 9,8 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». Однако оба предложения оказались невостребованными.
Как отмечает агентство, у «Газпрома» есть долгосрочный контракт, подразумевающий бронирование мощностей Украины в 40 млрд куб. м в год, то есть около 109 млн куб. м. в сутки. При этом средний объем прокачки в январе 2022 г. составил 53 млн куб. м в сутки.
Также «Газпром» не забронировал дополнительные мощности польского участка газопровода Ямал — Европа, следует из данных GSA Platform. Объем предложения составил 89 млн куб. м в сутки. На январь российская компания забронировала мощности в 19,3 млн куб. м в сутки, но пока не воспользовалась ими.
По данным оператора Eustream, с начала 2022 г. поставки российского газа в Европу через Украину сократились более чем наполовину. Так, 14 января через пункт Вельке-Капушаны было прокачено около 27,1 млн куб. м газа, что на 42 млн куб. м меньше, чем в тот же день 2021 г. «Коммерсантъ» ранее писал, что за первую декаду января прокачка газа по сравнению с началом прошлого года упала на 55%.