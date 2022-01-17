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Энрике Фернандес вернется на пост гендиректора «М.Видео — Эльдорадо»

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Бывший гендиректор «М.Видео — Эльдорадо» Энрике Фернандес вернется на пост руководителя группы 18 января. Соответствующее решение принял накануне совет директоров ПАО «М.видео», говорится в пресс-релизе компании.

Фернандес с 2016 по 2020 г. возглавлял сначала «М.Видео», а затем группу «М.Видео — Эльдорадо». В качестве главного исполнительного директора «М.Видео» он руководил процессом слияния с «Эльдорадо». После назначения он останется в совете директоров ритейлера. С 1 октября 2020 г. гендиректором группы был Александр Изосимов, в 2003-2011 гг. возглавлявший «Вымпелком».

Председатель совета директоров «М.Видео — Эльдорадо» Александр Тынкован объяснил кадровые перестановки сменой приоритетов группы. «Столкнувшись с глобальной неопределенностью, обусловленной продолжающейся пандемией, мы подошли к моменту, когда компании необходимо сконцентрироваться на операционных процессах бизнеса потребительской электроники», — заявил он.

По его словам, такая ситуация «выходит за рамки» первоначальных договоренностей совета директоров с Изосимовым, поэтому и было принято решение о прекращении партнерства. Изосимов останется миноритарным акционером компании — по данным на конец декабря, ему принадлежало около 0,33% акций ПАО «М.Видео».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных