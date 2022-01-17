Энрике Фернандес вернется на пост гендиректора «М.Видео — Эльдорадо»

Фернандес с 2016 по 2020 г. возглавлял сначала «М.Видео», а затем группу «М.Видео — Эльдорадо». В качестве главного исполнительного директора «М.Видео» он руководил процессом слияния с «Эльдорадо». После назначения он останется в совете директоров ритейлера. С 1 октября 2020 г. гендиректором группы был Александр Изосимов, в 2003-2011 гг. возглавлявший «Вымпелком».