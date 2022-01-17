Энрике Фернандес вернется на пост гендиректора «М.Видео — Эльдорадо»
Бывший гендиректор «М.Видео — Эльдорадо» Энрике Фернандес вернется на пост руководителя группы 18 января. Соответствующее решение принял накануне совет директоров ПАО «М.видео», говорится в пресс-релизе компании.
Фернандес с 2016 по 2020 г. возглавлял сначала «М.Видео», а затем группу «М.Видео — Эльдорадо». В качестве главного исполнительного директора «М.Видео» он руководил процессом слияния с «Эльдорадо». После назначения он останется в совете директоров ритейлера. С 1 октября 2020 г. гендиректором группы был Александр Изосимов, в 2003-2011 гг. возглавлявший «Вымпелком».
Председатель совета директоров «М.Видео — Эльдорадо» Александр Тынкован объяснил кадровые перестановки сменой приоритетов группы. «Столкнувшись с глобальной неопределенностью, обусловленной продолжающейся пандемией, мы подошли к моменту, когда компании необходимо сконцентрироваться на операционных процессах бизнеса потребительской электроники», — заявил он.
По его словам, такая ситуация «выходит за рамки» первоначальных договоренностей совета директоров с Изосимовым, поэтому и было принято решение о прекращении партнерства. Изосимов останется миноритарным акционером компании — по данным на конец декабря, ему принадлежало около 0,33% акций ПАО «М.Видео».