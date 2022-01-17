Польша и Украина начали консультации по увеличению мощностей по транзиту газа

Отмечается, что совместная разработка проекта началась в октябре прошлого года после того, как с июля по август операторы провели анализ спроса на рынке. Из материалов Gaz-System следует, что спрос со стороны участников рынка на транзит газа из Польши на Украину на 2021-2022 и 2022-2023 газовый год составляет 149 270 куб. м в год. С 2023 по 2032 г. этот показатель вырастет в три раза, до 435 392 кубометров, а с 2032 по 2038 г. — до 376 527 кубометров. Газовый год отсчитывается с 1 октября по 30 сентября.