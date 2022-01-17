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Польша и Украина начали консультации по увеличению мощностей по транзиту газа

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Польский газовый оператор Gaz-System и компания «Оператор ГТС Украины» начали публичные консультации по проекту увеличения транзитных мощностей на границе между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба польской госкомпании.

Отмечается, что совместная разработка проекта началась в октябре прошлого года после того, как с июля по август операторы провели анализ спроса на рынке. Из материалов Gaz-System следует, что спрос со стороны участников рынка на транзит газа из Польши на Украину на 2021-2022 и 2022-2023 газовый год составляет 149 270 куб. м в год. С 2023 по 2032 г. этот показатель вырастет в три раза, до 435 392 кубометров, а с 2032 по 2038 г. — до 376 527 кубометров. Газовый год отсчитывается с 1 октября по 30 сентября.

В документ, который будет обсуждаться в ходе консультаций, входит описание проекта по увеличению газовых мощностей, в том числе технические решения, расчетная стоимость, сроки реализации, уровень предложения, а также условия участия и доступа к мощностям в период ежегодного аукциона в июле 2023 г.

В конце декабря глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина пока не в состоянии обеспечить поступление газа из альтернативных источников, поскольку суда с СПГ не могут заходить в украинские порты, а регазифицированный СПГ не может поступать в страну по трубопроводу. По его словам, для получения СПГ необходимо модернизировать систему газопроводов из Польши, однако власти последней не инвестируют в проект и ждут этого шага от Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных