Польша и Украина начали консультации по увеличению мощностей по транзиту газа
Польский газовый оператор Gaz-System и компания «Оператор ГТС Украины» начали публичные консультации по проекту увеличения транзитных мощностей на границе между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба польской госкомпании.
Отмечается, что совместная разработка проекта началась в октябре прошлого года после того, как с июля по август операторы провели анализ спроса на рынке. Из материалов Gaz-System следует, что спрос со стороны участников рынка на транзит газа из Польши на Украину на 2021-2022 и 2022-2023 газовый год составляет 149 270 куб. м в год. С 2023 по 2032 г. этот показатель вырастет в три раза, до 435 392 кубометров, а с 2032 по 2038 г. — до 376 527 кубометров. Газовый год отсчитывается с 1 октября по 30 сентября.
В документ, который будет обсуждаться в ходе консультаций, входит описание проекта по увеличению газовых мощностей, в том числе технические решения, расчетная стоимость, сроки реализации, уровень предложения, а также условия участия и доступа к мощностям в период ежегодного аукциона в июле 2023 г.
В конце декабря глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина пока не в состоянии обеспечить поступление газа из альтернативных источников, поскольку суда с СПГ не могут заходить в украинские порты, а регазифицированный СПГ не может поступать в страну по трубопроводу. По его словам, для получения СПГ необходимо модернизировать систему газопроводов из Польши, однако власти последней не инвестируют в проект и ждут этого шага от Евросоюза.