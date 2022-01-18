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Microsoft договорилась о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд

Ведомости

Microsoft договорилась о покупке одного из крупнейших в мире разработчиков видеоигр Activision Blizzard по цене $95 за акцию, сообщается на сайте Microsoft.

Общая сумма сделки составит $68,7 млрд, ее закрытие ожидается в 2023 г. После закрытия Microsoft станет третьей по выручке игровой компанией в мире после Tencent и Sonу, отмечается в сообщении. 

Сделка будет включать в себя права на франшизы Activision, Blizzard и King популярных игр, таких как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush, отметили в компании.

«Мы вкладываем значительные средства в контент мирового класса, развитие игрового сообщества и облачные технологии, чтобы открыть новую эру, где игроки и разработчики игр будут стоять на первом месте, а сами игры будут безопасными, инклюзивными и доступными для всех», — приводятся в сообщении слова CEO Microsoft Сатьи Наделлы.

После объявления о потенциальной сделке акции Activision Blizzard выросли на 34,5% до $65,39 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ. Акции Microsoft снижаются на премаркете на 1,43% — до $305,4 за акцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных