Microsoft договорилась о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд

«Мы вкладываем значительные средства в контент мирового класса, развитие игрового сообщества и облачные технологии, чтобы открыть новую эру, где игроки и разработчики игр будут стоять на первом месте, а сами игры будут безопасными, инклюзивными и доступными для всех», — приводятся в сообщении слова CEO Microsoft Сатьи Наделлы.