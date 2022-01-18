Microsoft договорилась о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд
Microsoft договорилась о покупке одного из крупнейших в мире разработчиков видеоигр Activision Blizzard по цене $95 за акцию, сообщается на сайте Microsoft.
Общая сумма сделки составит $68,7 млрд, ее закрытие ожидается в 2023 г. После закрытия Microsoft станет третьей по выручке игровой компанией в мире после Tencent и Sonу, отмечается в сообщении.
Сделка будет включать в себя права на франшизы Activision, Blizzard и King популярных игр, таких как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush, отметили в компании.
«Мы вкладываем значительные средства в контент мирового класса, развитие игрового сообщества и облачные технологии, чтобы открыть новую эру, где игроки и разработчики игр будут стоять на первом месте, а сами игры будут безопасными, инклюзивными и доступными для всех», — приводятся в сообщении слова CEO Microsoft Сатьи Наделлы.
После объявления о потенциальной сделке акции Activision Blizzard выросли на 34,5% до $65,39 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ. Акции Microsoft снижаются на премаркете на 1,43% — до $305,4 за акцию.