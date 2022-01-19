Операторы сотовой связи планируют поднять стоимость архивных тарифов
Как сообщили в пресс-службе «Вымпелкома», компания действительно рассматривает возможность «изменения цен» на часть архивных тарифов. В случае если решение будет принято, оператор связи обещает предупредить абонентов заранее и предоставить им возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана.
В пресс-службе МТС пояснили, что также дают возможность клиентам определиться со своим тарифным планом. Они связывают изменение стоимости услуг с ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности — оборудования и его доставки, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые закупаются у внешних подрядчиков. В «Мегафоне» и Tele2 отказались от комментариев.
Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин рассказал, что операторы используют повышение цен на старые тарифы в качестве стимуляции для перехода на новые. По его словам, основная метрика мобильного тарифа — это стоимость 1 Гб трафика, и в этом плане новые тарифы могут быть даже дешевле архивных, но при использовании актуальных тарифов средний чек с пользователя (ARPU) выше, так что операторы будут в выигрыше.
В декабре 2021 г. «Известия» со ссылкой на источники также сообщали о намерении операторов связи повысить тарифы на свои услуги на 8-10% в начале 2022 г. Тогда представитель ФАС сообщил изданию, что у ведомства сейчас нет подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на связь. Служба проводит анализ экономической обоснованности, когда поступает жалоба или при появлении информации о подорожании услуг связи в открытом доступе.
В сентябре 2021 г. ФАС (Федеральная антимонопольная служба) потребовала от Теле2 снизить цены на ряд тарифов и обязала вернуть стоимость необоснованно повышенных тарифов на услуги сотовой связи к уровню, применявшемуся до повышения.
Операторам в последние годы все труднее повышать цены на тарифы, потому что за ними пристально следит ФАС, заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Проверки ведомства показали, что в начале 2020 г. Tele2, «Вымпелком» и «Мегафон» подняли цены на 3,5%, а в мае того же года Tele2 повысил стоимость услуг на 7-14%. ФАС назвала такое повышение необоснованным и выдала предписание вернуть тарифы на прежний уровень. Кусков отметил, что в 2021 г. рост цен на связь был малозаметным, потому что операторы решили дать клиентам передышку, чтобы не допустить снижения лояльности и оттока пользователей.