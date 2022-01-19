Операторы сотовой связи планируют поднять стоимость архивных тарифов

Операторам в последние годы все труднее повышать цены на тарифы, потому что за ними пристально следит ФАС, заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Проверки ведомства показали, что в начале 2020 г. Tele2, «Вымпелком» и «Мегафон» подняли цены на 3,5%, а в мае того же года Tele2 повысил стоимость услуг на 7-14%. ФАС назвала такое повышение необоснованным и выдала предписание вернуть тарифы на прежний уровень. Кусков отметил, что в 2021 г. рост цен на связь был малозаметным, потому что операторы решили дать клиентам передышку, чтобы не допустить снижения лояльности и оттока пользователей.