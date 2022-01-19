Газета
Бизнес

Операторы сотовой связи планируют поднять стоимость архивных тарифов

Ведомости

«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») в ближайшее время вслед за МТС поднимет стоимость архивных тарифов на 10%, то же самое планируют сделать «Мегафон» и Tele2. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке связи.

Как сообщили в пресс-службе «Вымпелкома», компания действительно рассматривает возможность «изменения цен» на часть архивных тарифов. В случае если решение будет принято, оператор связи обещает предупредить абонентов заранее и предоставить им возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана.

В пресс-службе МТС пояснили, что также дают возможность клиентам определиться со своим тарифным планом. Они связывают изменение стоимости услуг с ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности — оборудования и его доставки, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые закупаются у внешних подрядчиков. В «Мегафоне» и Tele2 отказались от комментариев.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин рассказал, что операторы используют повышение цен на старые тарифы в качестве стимуляции для перехода на новые. По его словам, основная метрика мобильного тарифа — это стоимость 1 Гб трафика, и в этом плане новые тарифы могут быть даже дешевле архивных, но при использовании актуальных тарифов средний чек с пользователя (ARPU) выше, так что операторы будут в выигрыше.

В декабре 2021 г. «Известия» со ссылкой на источники также сообщали о намерении операторов связи повысить тарифы на свои услуги на 8-10% в начале 2022 г. Тогда представитель ФАС сообщил изданию, что у ведомства сейчас нет подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на связь. Служба проводит анализ экономической обоснованности, когда поступает жалоба или при появлении информации о подорожании услуг связи в открытом доступе.

В сентябре 2021 г. ФАС (Федеральная антимонопольная служба) потребовала от Теле2 снизить цены на ряд тарифов и обязала вернуть стоимость необоснованно повышенных тарифов на услуги сотовой связи к уровню, применявшемуся до повышения.

Операторам в последние годы все труднее повышать цены на тарифы, потому что за ними пристально следит ФАС, заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Проверки ведомства показали, что в начале 2020 г. Tele2, «Вымпелком» и «Мегафон» подняли цены на 3,5%, а в мае того же года Tele2 повысил стоимость услуг на 7-14%. ФАС назвала такое повышение необоснованным и выдала предписание вернуть тарифы на прежний уровень. Кусков отметил, что в 2021 г. рост цен на связь был малозаметным, потому что операторы решили дать клиентам передышку, чтобы не допустить снижения лояльности и оттока пользователей.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных