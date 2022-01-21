X5 Group впервые раскрыла показатели «жестких» дискаунтеров «Чижик»

Владелец «Пятерочек» и «Перекрестков» — X5 Group — впервые раскрыла операционные показатели сети «жестких» дискаунтеров «Чижик», о запуске которой было объявлено в октябре 2020 г. Выручка сети за IV квартал выросла в 37 раз в годовом выражении — до 1,8 млрд руб. Выручка за весь прошлый год выросла в 59 раз — до 2,9 млрд руб. Такой рост связан с низкой базой. На конец 2020 г. сеть насчитывала 5 магазинов, в то время как к концу 2021 г. их число выросло до 72.