X5 Group впервые раскрыла показатели «жестких» дискаунтеров «Чижик»
Владелец «Пятерочек» и «Перекрестков» — X5 Group — впервые раскрыла операционные показатели сети «жестких» дискаунтеров «Чижик», о запуске которой было объявлено в октябре 2020 г. Выручка сети за IV квартал выросла в 37 раз в годовом выражении — до 1,8 млрд руб. Выручка за весь прошлый год выросла в 59 раз — до 2,9 млрд руб. Такой рост связан с низкой базой. На конец 2020 г. сеть насчитывала 5 магазинов, в то время как к концу 2021 г. их число выросло до 72.
Средний чек покупки в сети в IV квартале составил 358,2 руб., что на 21,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом за 2021 г. средний чек вырос на 24,7% по сравнению с предыдущим годом — до 567,8 руб. Средний чек за прошлый год в «Чижике» оказался выше, чем в торговой сети «Пятерочка» (по итогам года он составил 409,2 руб.) несмотря на формат новой сети.
«Жесткие» дискаунтеры — это магазины с низкими ценами, бизнес-модель которых построена на сокращении затрат на персонал, выкладку продукции и узком, но популярном среди покупателей ассортименте товаров. Основной рост среднего чека был в декабре — тогда он вырос на 43,2%, в то время как средний чек в «Пятерочке» и «Перекрестке» вырос на 7,1% и 4,6% соответственно.
Главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман подчеркнул, что «Чижик» показывает операционные результаты «выше наших ожиданий». В 2022 г. компания планирует открыть около 300 магазинов сети в 9 регионах России.
В сентябре прошлого году гендиректор сети Илья Якубсон говорил, что сеть планирует открыть еще 3000 дискаунтеров в ближайшие три года. Стратегия развития «Чижика» также предполагает наращивание доли товаров собственной торговой марки (СТМ). По его словам, на сегодняшний день в ассортименте представлено порядка 20% товаров СТМ, к концу года она должна превысить 40%, рассказывал гендиректор сети.
Тогда же гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров говорил «Ведомостям», что при реализации такого плана «Чижик» станет второй среди крупнейших сетей «жестких» дискаунтеров с выручкой около 350 млрд руб. без НДС в 2024 г. Сейчас лидером по количеству дискаунтеров является сеть «Светофор».
О планах по развитию форматов дискаунтеров заявляли и другие крупнейшие российские ритейлеры. В июле заместитель гендиректора «Магнита» Руслан Исмаилов заявил, что число магазинов-дискаунтеров под брендом «Моя цена», должно увеличиться с 76 до 200 до конца 2021 г. Исмаилов тогда говорил, что спустя год после запуска проекта все магазины вышли на положительные показатели EBITDA и чистую прибыль. Оборачиваемость запасов в дискаунтерах на 30-40% выше сопоставимых магазинов «у дома» при капитальных затратах на 40% ниже, говорили в компании.