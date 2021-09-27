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X5 Group планирует открыть 3000 дискаунтеров «Чижик» в ближайшие три года

Ведомости

Сеть дискаунтеров «Чижик» (входит в X5 Group, которая также управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель) в течение ближайших трех лет планирует открыть 3000 магазинов. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил гендиректор сети Илья Якубсон. 

«В целом в ближайшие три года мы планируем открыть порядка 3000 магазинов», — сказал Якубсон. По его словам, к концу сентября текущего года сеть будет насчитывать порядка 29 магазинов, а к концу года их число увеличится до 70. 

Якубсон отметил, что в горизонте трех-пяти лет дискаунтеры «Чижик» будут открыты «во всех городах-миллионниках». Затраты на открытие одного дискаунтера составляют порядка 7-9 млн руб., рассказал гендиректор сети. 

X5 анонсировала запуск сети «Чижик» осенью прошлого года. О планах по развитию форматов дискаунтеров заявили и другие крупнейшие российские ритейлеры. В июле заместитель гендиректора «Магнита» Руслан Исмаилов заявил, что число магазинов-дискаунтеров под брендом «Моя цена», должно увеличиться с 76 до 200 до конца 2021 г.

В январе этого года «Лента» открыла два магазина-дискаунтера под брендом «365+», дальнейшие планы компания не раскрывала. Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин в интервью РБК говорил, что «сегмент гипермаркетов сокращается, его доля падает на рынке». «По совокупности причин люди идут в дискаунтеры, в специализированные магазины и магазины «у дома», — говорил он. Самая крупная сеть дискаунтеров на сегодняшний день у ритейлера «О’Кей» — 119 магазинов под брендом «Да» на 31 марта 2021 г.

Крупнейшей сетью жестких дискаунтеров является «Светофор». Выручка сети выросла в 2020 г. на 38% до 189 млрд руб., количество торговых точек на конец 2020 г. составляло 1700.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных