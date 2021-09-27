X5 Group планирует открыть 3000 дискаунтеров «Чижик» в ближайшие три года

В январе этого года «Лента» открыла два магазина-дискаунтера под брендом «365+», дальнейшие планы компания не раскрывала. Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин в интервью РБК говорил, что «сегмент гипермаркетов сокращается, его доля падает на рынке». «По совокупности причин люди идут в дискаунтеры, в специализированные магазины и магазины «у дома», — говорил он. Самая крупная сеть дискаунтеров на сегодняшний день у ритейлера «О’Кей» — 119 магазинов под брендом «Да» на 31 марта 2021 г.