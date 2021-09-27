X5 Group планирует открыть 3000 дискаунтеров «Чижик» в ближайшие три года
Сеть дискаунтеров «Чижик» (входит в X5 Group, которая также управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель) в течение ближайших трех лет планирует открыть 3000 магазинов. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил гендиректор сети Илья Якубсон.
«В целом в ближайшие три года мы планируем открыть порядка 3000 магазинов», — сказал Якубсон. По его словам, к концу сентября текущего года сеть будет насчитывать порядка 29 магазинов, а к концу года их число увеличится до 70.
Якубсон отметил, что в горизонте трех-пяти лет дискаунтеры «Чижик» будут открыты «во всех городах-миллионниках». Затраты на открытие одного дискаунтера составляют порядка 7-9 млн руб., рассказал гендиректор сети.
X5 анонсировала запуск сети «Чижик» осенью прошлого года. О планах по развитию форматов дискаунтеров заявили и другие крупнейшие российские ритейлеры. В июле заместитель гендиректора «Магнита» Руслан Исмаилов заявил, что число магазинов-дискаунтеров под брендом «Моя цена», должно увеличиться с 76 до 200 до конца 2021 г.
В январе этого года «Лента» открыла два магазина-дискаунтера под брендом «365+», дальнейшие планы компания не раскрывала. Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин в интервью РБК говорил, что «сегмент гипермаркетов сокращается, его доля падает на рынке». «По совокупности причин люди идут в дискаунтеры, в специализированные магазины и магазины «у дома», — говорил он. Самая крупная сеть дискаунтеров на сегодняшний день у ритейлера «О’Кей» — 119 магазинов под брендом «Да» на 31 марта 2021 г.
Крупнейшей сетью жестких дискаунтеров является «Светофор». Выручка сети выросла в 2020 г. на 38% до 189 млрд руб., количество торговых точек на конец 2020 г. составляло 1700.