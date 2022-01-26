Оборот «М.Видео-Эльдорадо» в 2021 году вырос на 13%
Общие продажи (GMV) группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2021 г. выросли на 13,1% по сравнению с 2020 г., до 570,7 млрд руб. с НДС, говорится в сообщении компании. Рост по сравнению с допандемийным 2019 г. составил 30%, что ритейлер связал с развитием мобильной платформы, увеличением частотности покупок и среднего чека, а также ростом сети магазинов.
В IV квартале 2021 г. показатель GMV достиг 177 649 руб. (+8,1% год к году). «Среднегодовой темп роста GMV за 2020 и 2021 годы составил 14,2%, что соответствует долгосрочной стратегии компании», — заявил гендиректор группыЭнрике Фернандес.
Показатель GMV (gross merchandise value) включает покупки в розничных магазинах (в т. ч. заказы самовывозом), оплаченные и доставленные на дом онлайн-заказы, а также оплаченные отгрузки со складов юрлицам. GMV включают продажи товаров и сервисов, которые могут быть собственными и агентскими.
Средний чек клиентов «М.Видео-Эльдорадо» в 2021 г. вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом и составил 9805 руб. В компании объяснили прирост, в первую очередь, интересом потребителей к технике в более высоких ценовых сегментах.
Общие онлайн-продажи группы по итогам прошлого года выросли на 28,8% до 386,9 млрд руб. (с НДС). На них приходилось 67,8% от общих прода. Оборот мобильной платформы увеличился на 67,1% и составил 257,6 млрд руб. (66,6% от общих онлайн-продаж). Количество скачиваний мобильных приложений М.Видео и Эльдорадо пользователями выросло в 3,8 раза по сравнению с 2020 г. и достигло порядка 30 млн.
Как сообщили в компании, на конец декабря сеть магазинов на конец декабря насчитывала 1258 точек всех форматов, всего в прошлом году было открыто 184 новых магазина в 371 городе (в 92 городах — впервые). Порядка 44% магазинов, заработавших в 2021 г., были открыты в IV квартале.
«М.Видео-Эльдорадо» — один из крупнейших ритейлеров на российском рынке электроники и бытовой техники. Основным акционером компании является Саид Гуцериев, он контролирует 60,4% акций. Немецкой Media-Saturn-Holding (владелец сети магазинов Media Markt) принадлежит 15%, еще 0,8% — у ООО «МВМ» (операционная «дочка» ПАО «М.видео»). В свободном обращении находится 23,8% акций.