Оборот «М.Видео-Эльдорадо» в 2021 году вырос на 13%

Общие продажи (GMV) группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2021 г. выросли на 13,1% по сравнению с 2020 г., до 570,7 млрд руб. с НДС, говорится в сообщении компании. Рост по сравнению с допандемийным 2019 г. составил 30%, что ритейлер связал с развитием мобильной платформы, увеличением частотности покупок и среднего чека, а также ростом сети магазинов.