Российские отельеры сообщили об увеличении цен в предстоящий летний сезон
Большинство отелей на курортах подняли цены на предстоящее лето на 5-8% по сравнению с летом 2021 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.
Гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский оценил повышение в 10%. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева сообщила, что подорожание номеров в гостиницах сопоставимо с инфляцией, однако некоторые отели заявили о повышении цен на 40%, видимо, из расчета на высокий спрос.
Также выросли цены на оздоровительный туризм: в Parus Medical Resort & SPA сообщили, что путевки летом подорожают в среднем на 10%, в клинике «Кивач» уже подняли цены на 15% и планируют работать с показателями до весны, а в санатории «Алтайский замок» сообщили о росте цен на 5-6% из-за подорожания продуктов, ЖКУ, медикаментов и расходников.
Цены на отдых в «Сергиевских минеральных водах» выросли на 3-4%. В Siberia Resort & Spa пока не обсуждали повышение цен, но весной их могут скорректировать на 3-5%. Не планируют подорожания услуг в санатории-профилактории «Талица» и отеле «Azimut Прометей Небуг».
Уманский отметил, что цены на гостиницы могут корректироваться в зависимости от спроса: их могут снизить, если российские курорты будут чувствовать высокую конкуренцию с Турцией. По мнению экспертов, загрузка отелей в Сочи может оказаться как на уровне 2019 г., так и ниже его. Сохраняющиеся ограничения на поездки за границу обеспечат внутреннему туризму позитивную динамику.