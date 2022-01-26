Российские отельеры сообщили об увеличении цен в предстоящий летний сезон

Уманский отметил, что цены на гостиницы могут корректироваться в зависимости от спроса: их могут снизить, если российские курорты будут чувствовать высокую конкуренцию с Турцией. По мнению экспертов, загрузка отелей в Сочи может оказаться как на уровне 2019 г., так и ниже его. Сохраняющиеся ограничения на поездки за границу обеспечат внутреннему туризму позитивную динамику.