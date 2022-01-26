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Бизнес

Российские отельеры сообщили об увеличении цен в предстоящий летний сезон

Ведомости

Большинство отелей на курортах подняли цены на предстоящее лето на 5-8% по сравнению с летом 2021 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.

Гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский оценил повышение в 10%. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева сообщила, что подорожание номеров в гостиницах сопоставимо с инфляцией, однако некоторые отели заявили о повышении цен на 40%, видимо, из расчета на высокий спрос.

Также выросли цены на оздоровительный туризм: в Parus Medical Resort & SPA сообщили, что путевки летом подорожают в среднем на 10%, в клинике «Кивач» уже подняли цены на 15% и планируют работать с показателями до весны, а в санатории «Алтайский замок» сообщили о росте цен на 5-6% из-за подорожания продуктов, ЖКУ, медикаментов и расходников.

Цены на отдых в «Сергиевских минеральных водах» выросли на 3-4%. В Siberia Resort & Spa пока не обсуждали повышение цен, но весной их могут скорректировать на 3-5%. Не планируют подорожания услуг в санатории-профилактории «Талица» и отеле «Azimut Прометей Небуг».

Уманский отметил, что цены на гостиницы могут корректироваться в зависимости от спроса: их могут снизить, если российские курорты будут чувствовать высокую конкуренцию с Турцией. По мнению экспертов, загрузка отелей в Сочи может оказаться как на уровне 2019 г., так и ниже его. Сохраняющиеся ограничения на поездки за границу обеспечат внутреннему туризму позитивную динамику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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