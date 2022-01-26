«Известия»: иностранным топ-менеджерам могут разрешить реже проходить медосмотры

В министерстве предложили позволить экспатам проходить медосмотр один раз в течение того срока, на который у них есть разрешение на работу, а повторные освидетельствования — не ранее чем через три года. Ведомство также подготовило законопроект об увеличении срока повторного обследования для всех иностранных граждан до одного года.