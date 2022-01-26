«Известия»: иностранным топ-менеджерам могут разрешить реже проходить медосмотры
Министерство экономического развития предложило разрешить иностранным топ-менеджерам реже проходить медицинское освидетельствование в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве предложили позволить экспатам проходить медосмотр один раз в течение того срока, на который у них есть разрешение на работу, а повторные освидетельствования — не ранее чем через три года. Ведомство также подготовило законопроект об увеличении срока повторного обследования для всех иностранных граждан до одного года.
«Мы заинтересованы в создании лучших условий для ведения бизнеса в России, — сказал в беседе с изданием глава Минэка Максим Решетников. — И для нас важно соблюсти баланс между ограничительными мерами и интересами бизнеса».
Согласно новым правилам, с 1 марта 2022 г. иностранцы и члены их семей старше 7 лет должны будут раз в три месяца проходить медицинское обследование, включая проверку на наркотики и отсутствие инфекционных заболеваний, включая ВИЧ/СПИД, лепру, туберкулез, сифилис и COVID-19. Кроме того, уже с 29 декабря 2021 г. иностранцам необходимо проходить дактилоскопию и фотографироваться для биометрической идентификации в течение 30 дней после въезда.
Против новых мер выступил ряд объединений предпринимателей, включая Американскую торговую палату в России и Ассоциацию европейского бизнеса. По их словам, ужесточение требований может привести к тому, что страна может потерять свою привлекательность как место работы для иностранных менеджеров и вызвать отток высококвалифицированных зарубежных специалистов.