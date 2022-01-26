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«Известия»: иностранным топ-менеджерам могут разрешить реже проходить медосмотры

Ведомости

Министерство экономического развития предложило разрешить иностранным топ-менеджерам реже проходить медицинское освидетельствование в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве предложили позволить экспатам проходить медосмотр один раз в течение того срока, на который у них есть разрешение на работу, а повторные освидетельствования — не ранее чем через три года. Ведомство также подготовило законопроект об увеличении срока повторного обследования для всех иностранных граждан до одного года.

«Мы заинтересованы в создании лучших условий для ведения бизнеса в России, — сказал в беседе с изданием глава Минэка Максим Решетников. — И для нас важно соблюсти баланс между ограничительными мерами и интересами бизнеса».

Согласно новым правилам, с 1 марта 2022 г. иностранцы и члены их семей старше 7 лет должны будут раз в три месяца проходить медицинское обследование, включая проверку на наркотики и отсутствие инфекционных заболеваний, включая ВИЧ/СПИД, лепру, туберкулез, сифилис и COVID-19. Кроме того, уже с 29 декабря 2021 г. иностранцам необходимо проходить дактилоскопию и фотографироваться для биометрической идентификации в течение 30 дней после въезда.

Против новых мер выступил ряд объединений предпринимателей, включая Американскую торговую палату в России и Ассоциацию европейского бизнеса. По их словам, ужесточение требований может привести к тому, что страна может потерять свою привлекательность как место работы для иностранных менеджеров и вызвать отток высококвалифицированных зарубежных специалистов.

Ранее по теме: Бизнес предупредил о риске оттока иностранных специалистов из-за обязательного медосмотра

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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