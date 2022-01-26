Путин оценил влияние отсутствия взаимного признания вакцин на деловые контакты с ЕС
Отсутствие взаимного признания вакцин от коронавируса и ковид-сертификатов между Россией и Евросоюзом не способствует активизации деловых контактов и поездок, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями итальянского бизнеса.
«Активизации деловых контактов и поездок не способствует то, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершен процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов», — отметил Путин.
Глава государства также напомнил о совместном российско-итальянском сравнительном исследовании вакцин от коронавируса, которое проводилось Национальным институтом инфекционных заболеваний в Италии. Результаты показали, что российская вакцина «Спутник V» продемонстрировала наибольший титр антител к штамму «омикрон» и доказала свою эффективность, подчеркнул Путин.
Ранее глава представительства ЕС в РФ Маркус Эдерер заявил, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) запросило новую документацию по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», однако ответ пока не предоставлен.
«Спутник V» пока не одобрен в ЕС. Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. Представители ЕС ранее заявляли, что производитель вакцины предоставил не все нужные документы. Препарат также пока не получил одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 11 января замглавы Научного центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что EMA одобрило клинические испытания российской вакцины.
Также 20 января глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что российская сторона передала ВОЗ полное досье по вакцине от коронавируса «Спутник V», эксперты организации могут посетить Россию уже в феврале.