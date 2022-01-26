Путин оценил влияние отсутствия взаимного признания вакцин на деловые контакты с ЕС

«Спутник V» пока не одобрен в ЕС. Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. Представители ЕС ранее заявляли, что производитель вакцины предоставил не все нужные документы. Препарат также пока не получил одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 11 января замглавы Научного центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что EMA одобрило клинические испытания российской вакцины.