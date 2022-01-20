Мурашко заявил о передаче ВОЗ всех данных по «Спутнику V»
Российская сторона передала полное досье по вакцине от коронавируса «Спутник V» во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом рассказал журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По словам министра, эксперты ВОЗ могут посетить РФ уже в феврале. «Все данные во Всемирную организацию здравоохранения переданы, досье сформировано, мы ожидаем от них решение, я думаю, что визиты состоятся в первом квартале, мы ждем ориентировочно в феврале», — приводит «РИА Новости» слова Мурашко.
Ранее на этой неделе в ВОЗ сообщили, что большая часть данных по российскому препарату, необходимых для одобрения его применения в экстренных ситуациях, была предоставлена еще в конце декабря, а полностью они будут переданы в конце января.
В конце декабря официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что процесс признания «Спутника V» организацией затягивается в связи с продолжающимся изучением технического досье на препарат.
В июне экспертная группа ВОЗ выявила нарушения при производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА». После этого вопрос об одобрении российской вакцины был поставлен на паузу до проведения новой инспекции завода-производителя. В октябре ВОЗ возобновила процедуру регистрации препарата. Руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге предположил, что «Спутник V» может получить одобрение в I квартале 2022 г. Ожидаемая дата окончания процедуры будет установлена после передачи ВОЗ всех необходимых данных и завершения последующей инспекции.