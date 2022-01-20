Мурашко заявил о передаче ВОЗ всех данных по «Спутнику V»

В июне экспертная группа ВОЗ выявила нарушения при производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА». После этого вопрос об одобрении российской вакцины был поставлен на паузу до проведения новой инспекции завода-производителя. В октябре ВОЗ возобновила процедуру регистрации препарата. Руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге предположил, что «Спутник V» может получить одобрение в I квартале 2022 г. Ожидаемая дата окончания процедуры будет установлена после передачи ВОЗ всех необходимых данных и завершения последующей инспекции.