ФАС возбудила дело против «дочек» «Лукойла» и «Газпром нефти» из-за завышения цен на бензин
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Нижегородской области возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства против компаний «Лукойл-центрнефтепродукт» и «Газпромнефть - региональные продажи» из-за завышения цен на бензин, сообщил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев на заседании окружных штабов в территориальных органах ведомства по мониторингу за ситуацией на рынке нефтепродуктов.
«По данным Нижегородского УФАС России, компании реализуют автомобильное топливо по розничным ценам, значительно превышающим уровень расходов, который необходим для обеспечения производства и реализации бензинов АИ-92 и АИ-95», — говорится в сообщении регулятора.
По данным ФАС, дочерние организации «Лукойла» и «Газпром нефти» установили коллективное доминирование на товарном рынке нефтепродуктов. Дело возбуждено в связи с признаками нарушения ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», в следующий раз его должны рассмотреть 24 февраля.
Вдобавок участники заседания отметили, что в некоторых субъектах страны наблюдаются случаи замены «базового топлива» на более дорогое премиальное. Это ограничивает право выбора граждан. В то же время сейчас у розничных продавцов и АЗС имеются все условия, чтобы обеспечивать потребителей нефтепродуктами без завышения цен, отметили в ФАС.
Региональные штабы ведомства следующие две недели будут и дальше отслеживать запасы топлива в регионах, отметил Королев. Предполагается, что это позволит обеспечить субъекты нужным объемом запасов для обслуживания граждан.
Об усилении контроля за участниками рынка нефтепродуктов в регионах ФАС предупредила 19 января.
По данным Росстата на 14 января, литр бензина АИ-92 в Нижегородской области стоил в среднем 47,49 руб., АИ-95 — 51,25 руб., АИ-98 — 58,02 руб. Средние по России показатели при этом составили 47,43 руб., 51,32 руб. и 59,48 руб. соответственно.