ФАС возбудила дело против «дочек» «Лукойла» и «Газпром нефти» из-за завышения цен на бензин

Вдобавок участники заседания отметили, что в некоторых субъектах страны наблюдаются случаи замены «базового топлива» на более дорогое премиальное. Это ограничивает право выбора граждан. В то же время сейчас у розничных продавцов и АЗС имеются все условия, чтобы обеспечивать потребителей нефтепродуктами без завышения цен, отметили в ФАС.