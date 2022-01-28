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Бизнес

В России сократилось число операторов связи

Ведомости

Около 5300 операторов России в 2021 г. в соответствии с обязательствами перечислили средства в резерв универсального обслуживания — специальный фонд, куда все подобные игроки должны вносить по 1,2% их выручки от оказания услуг связи. Эти деньги идут на организацию точек доступа Wi-Fi и сотовой связи в небольших населенных пунктах. В прошлом году таковых было 5600, то есть количество операторов снизилось на 5%, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Ввиду этого сократился и объем отчислений в резерв — на 0,8% до 15,1 млрд руб., следует из оперативной статистики по федеральному бюджету. При этом в 2020 г. показатель продемонстрировал увеличение на 3,6% год к году.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объяснили снижение игроков «происходящими на рынке конкурентными процессами, из-за которых с него уходят мелкие или не выдержавшие конкуренции операторы, а также операторы, у которых истек срок действия лицензии на оказание услуг». По данным Роскомнадзора, в 2021 г. в России было зарегистрировано около 9500 лицензий на оказание услуг сотовой и фиксированной связи, что на 9,4% меньше показателя 2020 г. При этом, как отмечает РБК, речь идет обо всех подобных документах без учета того, что одно юрлицо может иметь сразу несколько лицензий, а некоторые компании существуют лишь на бумаге и не предоставляют услуги.

«Рынок переходит под контроль крупных игроков как за счет их опережающего развития, так и за счет их активности в области сделок по слияниям и поглощениям», — заявил гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов, комментируя причины сокращения числа операторов в России. «По сути, рынок уже имеет признаки олигополии: 80% приходится на пять крупнейших игроков», — добавил он.

В Минцифры выразили мнение, что сокращение числа операторов и как следствие отчислений с их выручки не окажет негативного влияния на оказание универсальных услуг связи. Объем снижения поступлений в ведомстве назвали незначительным. Там добавили, что тема увеличения размера отчислений с выручки в резерв на данный момент не обсуждается, хотя подобные инициативы звучали ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных