В России сократилось число операторов связи

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объяснили снижение игроков «происходящими на рынке конкурентными процессами, из-за которых с него уходят мелкие или не выдержавшие конкуренции операторы, а также операторы, у которых истек срок действия лицензии на оказание услуг». По данным Роскомнадзора, в 2021 г. в России было зарегистрировано около 9500 лицензий на оказание услуг сотовой и фиксированной связи, что на 9,4% меньше показателя 2020 г. При этом, как отмечает РБК, речь идет обо всех подобных документах без учета того, что одно юрлицо может иметь сразу несколько лицензий, а некоторые компании существуют лишь на бумаге и не предоставляют услуги.