Минфин предложит ввести штрафы для бизнеса за ложные сведения о товарах
Министерство финансов планирует в июле этого года внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, предложив изменить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и ввести для бизнеса штрафы за отсутствие необходимой документации и искажение сведений о товарах, сообщают «Известия» со ссылкой на само ведомство.
В частности, Минфин хочет наказывать компании за «непредставление, а также искажение реквизитов прослеживаемости в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, непредставление документов, содержащих реквизиты прослеживаемости, неотражение (неполное отражение, искажение) реквизитов прослеживаемости в представляемых документах». Штрафы могут ввести и для юридических лиц — операторов электронного документооборота — за то, что они не представляют счета-фактуры и универсальные передаточные документы, где содержатся реквизиты прослеживаемости. В Минфине отметили, что сейчас законом ответственность за подобные нарушения не предусмотрена.
В министерстве не назвали точный размер подобных штрафов. Однако в проекте закона говорится, что за каждый неправильный документ с компании смогут взыскать минимум 1000 руб.
Представители разных фракций Госдумы заявили, что изучат документ. Заместитель генерального директора по связям с общественностью и маркетингу в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором цифровой системы маркировки и прослеживания «Честный знак», Реваз Юсупов сказал, что инициатива Минфина является правильной. По мнению эксперта, мера поможет оказать давление на нелегальный бизнес и даст конкурентные преимущества добросовестным компаниям.
Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что бизнес вряд ли поддержит законопроект. По его мнению, мера может оказать дополнительное давление на компании, которое, наоборот, необходимо сокращать.