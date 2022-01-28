Минфин предложит ввести штрафы для бизнеса за ложные сведения о товарах

В частности, Минфин хочет наказывать компании за «непредставление, а также искажение реквизитов прослеживаемости в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, непредставление документов, содержащих реквизиты прослеживаемости, неотражение (неполное отражение, искажение) реквизитов прослеживаемости в представляемых документах». Штрафы могут ввести и для юридических лиц — операторов электронного документооборота — за то, что они не представляют счета-фактуры и универсальные передаточные документы, где содержатся реквизиты прослеживаемости. В Минфине отметили, что сейчас законом ответственность за подобные нарушения не предусмотрена.