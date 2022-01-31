«Шереметьево» и «Домодедово» вошли в топ-5 по пассажиропотоку в Европе

По данным Минтранса, пассажиропоток всех российских авиакомпаний за 11 месяцев 2021 г. был на 14% ниже, чем в 2019 г., и составляет 102,8 млн пассажиров. По итогам года министерство ожидало, что будет перевезено 105 млн человек, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) прогнозировала 107 млн пассажиров. Это на 16–17% ниже, чем в 2019 г., но на 55% больше, чем в 2020 г.