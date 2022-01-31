«Шереметьево» и «Домодедово» вошли в топ-5 по пассажиропотоку в Европе
Московские аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово» вошли в топ-5 аэропортов Европы по пассажиропотоку в 2021 г. Об этом сообщил Международный совет аэропортов Европы (ACI) в своем ежегодном отчете о загруженности аэропортов.
Согласно отчету, пассажиропоток в аэропортах континента в прошлом году вырос на 37%, тогда как в 2020 г. на фоне пандемии этот показатель сократился на 59% по сравнению с 2019 г.
«Шереметьево» и «Домодедово» заняли второе и пятое места по обслуживанию пассажиров среди европейских аэропортов — в 2021 г. они обслужили 31 и 25 млн путешественников. На первой месте аэропорт Стамбула — около 37 млн пассажиров.
Третье место в европейском топе в 2021 г. занял парижский аэропорт имени Шарля де Голля — 26 млн пассажиров. Четвертую позицию занимает амстердамский аэропорт Схипхолл — почти 25,5 млн обслуженных пассажиров. Также в топ-10 вошли стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен — 25 млн, аэропорт Франкфурт-на-Майне — 24,8 млн, мадридский Барахас — 24,1 млн, Анталья — 21,3 млн и лондонский Хитроу — 19,4 млн.
По данным Минтранса, пассажиропоток всех российских авиакомпаний за 11 месяцев 2021 г. был на 14% ниже, чем в 2019 г., и составляет 102,8 млн пассажиров. По итогам года министерство ожидало, что будет перевезено 105 млн человек, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) прогнозировала 107 млн пассажиров. Это на 16–17% ниже, чем в 2019 г., но на 55% больше, чем в 2020 г.