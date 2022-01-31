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«Шереметьево» и «Домодедово» вошли в топ-5 по пассажиропотоку в Европе

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Московские аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово» вошли в топ-5 аэропортов Европы по пассажиропотоку в 2021 г. Об этом сообщил Международный совет аэропортов Европы (ACI) в своем ежегодном отчете о загруженности аэропортов.

Согласно отчету, пассажиропоток в аэропортах континента в прошлом году вырос на 37%, тогда как в 2020 г. на фоне пандемии этот показатель сократился на 59% по сравнению с 2019 г.

«Шереметьево» и «Домодедово» заняли второе и пятое места по обслуживанию пассажиров среди европейских аэропортов — в 2021 г. они обслужили 31 и 25 млн путешественников. На первой месте аэропорт Стамбула — около 37 млн пассажиров.

Третье место в европейском топе в 2021 г. занял парижский аэропорт имени Шарля де Голля — 26 млн пассажиров. Четвертую позицию занимает амстердамский аэропорт Схипхолл — почти 25,5 млн обслуженных пассажиров. Также в топ-10 вошли стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен — 25 млн, аэропорт Франкфурт-на-Майне — 24,8 млн, мадридский Барахас — 24,1 млн, Анталья — 21,3 млн и лондонский Хитроу — 19,4 млн.

По данным Минтранса, пассажиропоток всех российских авиакомпаний за 11 месяцев 2021 г. был на 14% ниже, чем в 2019 г., и составляет 102,8 млн пассажиров. По итогам года министерство ожидало, что будет перевезено 105 млн человек, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) прогнозировала 107 млн пассажиров. Это на 16–17% ниже, чем в 2019 г., но на 55% больше, чем в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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