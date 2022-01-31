Суд отказал в требовании запретить продажу смартфонов с Samsung Pay в России
«В удовлетворении заявления СКВИН СА (Швейцария) о принятии обеспечительных мер по делу №А40-29590/20 отказать», — говорится в определении суда.
Ранее Sqwin SA через суд потребовала запретить работу платежного сервиса Samsung Pay в России, а также ввоз поддерживающих его устройств из-за использования изобретения без согласия правообладателя.
В июле прошлого года Арбитражный суд Москвы запретил Samsung Electronics и ее российскому представительству «Самсунг электроникс рус компани» продавать, вводить и хранить на территории страны продукцию, включающую в себя Samsung Рау. В октябре было опубликовано допрешение суда, которое распространило запрет на 61 модель смартфонов, выпущенных с 2017 г., включая флагманские Z Flip и Z Fold.
Samsung оспаривает эти решения. В ноябре южнокорейская компания обратилась в Роспатент с просьбой аннулировать патент Sqwin SA. Одно из заявлений будет рассмотрено 25 февраля, по второму дата пока не назначена. 25 января «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на базу Роспатента, что «Яндекс» и Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») подали подобные заявления об аннулировании патента Sqwin SA.