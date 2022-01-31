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Бизнес

Суд отказал в требовании запретить продажу смартфонов с Samsung Pay в России

Ведомости

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании Sqwin SA в запрете на продажу в России 61 модели смартфонов Samsung с функцией Samsung Pay, говорится в картотеке арбитражных дел.

«В удовлетворении заявления СКВИН СА (Швейцария) о принятии обеспечительных мер по делу №А40-29590/20 отказать», — говорится в определении суда.

Ранее Sqwin SA через суд потребовала запретить работу платежного сервиса Samsung Pay в России, а также ввоз поддерживающих его устройств из-за использования изобретения без согласия правообладателя.

В июле прошлого года Арбитражный суд Москвы запретил Samsung Electronics и ее российскому представительству «Самсунг электроникс рус компани» продавать, вводить и хранить на территории страны продукцию, включающую в себя Samsung Рау. В октябре было опубликовано допрешение суда, которое распространило запрет на 61 модель смартфонов, выпущенных с 2017 г., включая флагманские Z Flip и Z Fold.

Samsung оспаривает эти решения. В ноябре южнокорейская компания обратилась в Роспатент с просьбой аннулировать патент Sqwin SA. Одно из заявлений будет рассмотрено 25 февраля, по второму дата пока не назначена. 25 января «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на базу Роспатента, что «Яндекс» и Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») подали подобные заявления об аннулировании патента Sqwin SA.

Ранее по теме: «Яндекс» и оператор системы «Мир» поддержали Samsung в патентном споре со Sqwin SA

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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