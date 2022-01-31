Суд отказал в требовании запретить продажу смартфонов с Samsung Pay в России

В июле прошлого года Арбитражный суд Москвы запретил Samsung Electronics и ее российскому представительству «Самсунг электроникс рус компани» продавать, вводить и хранить на территории страны продукцию, включающую в себя Samsung Рау. В октябре было опубликовано допрешение суда, которое распространило запрет на 61 модель смартфонов, выпущенных с 2017 г., включая флагманские Z Flip и Z Fold.