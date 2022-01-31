«Ростелеком» планирует купить долю в игровой платформе GFN.ru
«Ростелеком» намерен получить контроль в сервисе облачного гейминга GFN.ru, технология которого позволяет запускать компьютерные игры напрямую из облачных серверов, в том числе на старых устройствах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров по сделке.
На данный момент GFN.ru (юрлицо ООО «Регион эстейт») входит в холдинг SFI (бывший «Самфар финансовые инвестиции») Саида Гуцериева. 51% компании принадлежит SFI, 49% — исполнительному директору Павлу Троицкому, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
В рамках сделки с участием «Ростелекома» состоится допэмиссия долей GFN.ru, ее оплатит новый участник, следует из данных финансового аудита SFI от 20 декабря 2021 г. В результате «Ростелеком» получит в сервисе долю в 51%, SFI — 25%, Троицкий — 24%.
Проведение переговоров о сделке подтвердили в SFI и «Ростелекоме». Представитель последнего заявил, что компания «считает перспективным сегмент облачного гейминга, который будет показывать хорошие темпы роста в ближайшие годы». Получив контроль над GFN.ru, «Ростелеком» хочет стать лидером на российском рынке облачного гейминга, заявил основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев.
Основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев оценил вложения «Ростелекома» в 1,5 млрд руб. По данным источников «Коммерсанта», наибольшую часть денег сервис направит на погашение прав требования SFI по займам «Регион эстейт» на сумму 1,25 млрд руб. Компания привлекала средства для приобретения новых серверов и выхода сервиса за рубеж, пояснили источники издания.
Несмотря на то что GFN.ru пользуется готовой технологией американской Nvidia и не инвестирует в собственную разработку, компания работает в убыток. По итогам 2020 г. он составил 382 млн руб. при выручке в 177 млн руб. Основатель Loudplay Виталий Стародубов связал это с низкими тарифами, которые, по его мнению, вырастут, когда контроль перейдет «Ростелекому».
Соловьев добавил, что сейчас Россия имеет один из 10 крупнейших в мире рынков видеоигр и киберспорта: объем такового в 2020 г. составил $4,6 млн. При этом его большая доля приходится на GFN.ru, активно продвигающий свой сервис и работающий почти со всеми крупными операторами связи, пояснил эксперт.