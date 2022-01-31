«Ростелеком» планирует купить долю в игровой платформе GFN.ru

Несмотря на то что GFN.ru пользуется готовой технологией американской Nvidia и не инвестирует в собственную разработку, компания работает в убыток. По итогам 2020 г. он составил 382 млн руб. при выручке в 177 млн руб. Основатель Loudplay Виталий Стародубов связал это с низкими тарифами, которые, по его мнению, вырастут, когда контроль перейдет «Ростелекому».