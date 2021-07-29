Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

«Коммерсантъ» узнал о планах властей ввести в вузах занятия по киберспорту

Ведомости

Власти хотят ввести в вузах киберспортивные дисциплины; к декабрю 2022 г. планируется ввести курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании фильмов и другого контента. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на дорожную карту «Новые коммуникационные интернет-технологии», которую 23 июля утвердила правительственная комиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Финансирование программы до 2024 г. составит 17,6 млрд руб., из них 8,6 млрд — из федерального бюджета. Дорожную карту проекта разрабатывали в том числе ФОИВ, «Ростелеком» и АНО «Диалог». Гендиректор АНО Алексей Гореславский заявил, что внедрение киберспорта в вузовскую программу – это «ответ на запрос общества». По его мнению, господдержка поможет обеспечить кадрами IT-индустрию и повысить ее конкурентоспособность.

В Минпросвещения и Минобрнауки не ответили на запрос издания. В Федерации компьютерного спорта России изданию сообщили, что уже сотрудничают с НИУ ВШЭ и Финансовым университетом при правительстве, а также планируют работать с Национальным государственным университетом физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Тамбовским государственным университетом и другими вузами.

Источник издания, знакомый с ходом обсуждения проекта, сообщил, что с идеей внедрить киберспорт в вузах выступил «Ростелеком». В компании отметили, что «компьютерные игры способны развивать креативность, умение быстро принимать решения, управлять стрессом и даже развивать когнитивные способности». Иностранные вузы вводят в программу занятия по киберспорту, отметили в «Ростелекоме». Курсы по StarCraft можно пройти в UC Berkeley, University of Florida и New York University.

Представитель киберспортивного холдинга ESforce Ярослав Мешалкин добавил, что, согласно исследованиям, программы, связанные с киберспортом, есть в каждом пятом вузе в мире.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных