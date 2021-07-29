«Коммерсантъ» узнал о планах властей ввести в вузах занятия по киберспорту
Власти хотят ввести в вузах киберспортивные дисциплины; к декабрю 2022 г. планируется ввести курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании фильмов и другого контента. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на дорожную карту «Новые коммуникационные интернет-технологии», которую 23 июля утвердила правительственная комиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
Финансирование программы до 2024 г. составит 17,6 млрд руб., из них 8,6 млрд — из федерального бюджета. Дорожную карту проекта разрабатывали в том числе ФОИВ, «Ростелеком» и АНО «Диалог». Гендиректор АНО Алексей Гореславский заявил, что внедрение киберспорта в вузовскую программу – это «ответ на запрос общества». По его мнению, господдержка поможет обеспечить кадрами IT-индустрию и повысить ее конкурентоспособность.
В Минпросвещения и Минобрнауки не ответили на запрос издания. В Федерации компьютерного спорта России изданию сообщили, что уже сотрудничают с НИУ ВШЭ и Финансовым университетом при правительстве, а также планируют работать с Национальным государственным университетом физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Тамбовским государственным университетом и другими вузами.
Источник издания, знакомый с ходом обсуждения проекта, сообщил, что с идеей внедрить киберспорт в вузах выступил «Ростелеком». В компании отметили, что «компьютерные игры способны развивать креативность, умение быстро принимать решения, управлять стрессом и даже развивать когнитивные способности». Иностранные вузы вводят в программу занятия по киберспорту, отметили в «Ростелекоме». Курсы по StarCraft можно пройти в UC Berkeley, University of Florida и New York University.
Представитель киберспортивного холдинга ESforce Ярослав Мешалкин добавил, что, согласно исследованиям, программы, связанные с киберспортом, есть в каждом пятом вузе в мире.