«Коммерсантъ» узнал о планах властей ввести в вузах занятия по киберспорту

Финансирование программы до 2024 г. составит 17,6 млрд руб., из них 8,6 млрд — из федерального бюджета. Дорожную карту проекта разрабатывали в том числе ФОИВ, «Ростелеком» и АНО «Диалог». Гендиректор АНО Алексей Гореславский заявил, что внедрение киберспорта в вузовскую программу – это «ответ на запрос общества». По его мнению, господдержка поможет обеспечить кадрами IT-индустрию и повысить ее конкурентоспособность.