Суд отклонил жалобу Booking.com на штраф ФАС в 1,3 млрд рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу сервиса по интернет-бронированию отелей Booking.com на решение Арбитражного суда Москвы о признании законным штрафа в 1,3 млрд руб., наложенного на компанию Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Это следует из информации в картотеке суда.
«Оставить решение суда без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказано там.
В конце августа прошлого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ФАС, которая выяснила, что Booking.com навязывал невыгодные условия договоров российским гостиницам и отелям. Так, последним нельзя было продавать номера по цене ниже, чем на сайте агрегатора. Регулятор предписал сервису исключить данное условие из договоров, но тот требование не исполнил и в августе был оштрафован на 1,3 млрд руб. Решение Арбитражного суда 11 ноября 2021 г. подтвердила апелляционная инстанция, затем оно вступило в законную силу.
ФАС завела дело в отношении Booking.com в 2019 г., когда к ведомству обратилась общественная организация «Опора России». Отельеры заявили, что установление паритета цен привело к завышению комиссии для гостиниц и увеличению стоимости услуг для конечных потребителей, так как в нее входит сумма, которую отель обязан платить агрегатору. Booking.com, доля которого на российском рынке превышает 80%, в свою очередь пояснял, что подобная практика необходима для предотвращения завышения отельерами цен на платформе ради принуждения пользователей бронировать номера напрямую.
Сервис, комментируя сегодняшнее решение суда, в беседе с агентством «РИА Новости» выразил разочарованность. При этом в компании заверили, что собираются выплатить штраф в установленный срок и рассмотрят «дальнейшие возможные юридические действия».