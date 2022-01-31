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Суд отклонил жалобу Booking.com на штраф ФАС в 1,3 млрд рублей

Ведомости

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу сервиса по интернет-бронированию отелей Booking.com на решение Арбитражного суда Москвы о признании законным штрафа в 1,3 млрд руб., наложенного на компанию Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Это следует из информации в картотеке суда.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказано там.

В конце августа прошлого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ФАС, которая выяснила, что Booking.com навязывал невыгодные условия договоров российским гостиницам и отелям. Так, последним нельзя было продавать номера по цене ниже, чем на сайте агрегатора. Регулятор предписал сервису исключить данное условие из договоров, но тот требование не исполнил и в августе был оштрафован на 1,3 млрд руб. Решение Арбитражного суда 11 ноября 2021 г. подтвердила апелляционная инстанция, затем оно вступило в законную силу.

ФАС завела дело в отношении Booking.com в 2019 г., когда к ведомству обратилась общественная организация «Опора России». Отельеры заявили, что установление паритета цен привело к завышению комиссии для гостиниц и увеличению стоимости услуг для конечных потребителей, так как в нее входит сумма, которую отель обязан платить агрегатору. Booking.com, доля которого на российском рынке превышает 80%, в свою очередь пояснял, что подобная практика необходима для предотвращения завышения отельерами цен на платформе ради принуждения пользователей бронировать номера напрямую.

Сервис, комментируя сегодняшнее решение суда, в беседе с агентством «РИА Новости» выразил разочарованность. При этом в компании заверили, что собираются выплатить штраф в установленный срок и рассмотрят «дальнейшие возможные юридические действия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных