Суд отклонил жалобу Booking.com на штраф ФАС в 1,3 млрд рублей

В конце августа прошлого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ФАС, которая выяснила, что Booking.com навязывал невыгодные условия договоров российским гостиницам и отелям. Так, последним нельзя было продавать номера по цене ниже, чем на сайте агрегатора. Регулятор предписал сервису исключить данное условие из договоров, но тот требование не исполнил и в августе был оштрафован на 1,3 млрд руб. Решение Арбитражного суда 11 ноября 2021 г. подтвердила апелляционная инстанция, затем оно вступило в законную силу.