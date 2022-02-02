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«Газпром» не возобновил физическую поставку газа по трубопроводу «Ямал — Европа»

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Аверсные мощности газопровода «Ямал — Европа» по-прежнему остаются невостребованными, несмотря на выкуп «Газпромом» части мощностей польского участка магистрали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные немецкого оператора Gascade.

Накануне «Газпром» впервые за 43 дня забронировал прямую прокачку газа через Польшу по газопроводу с 00.00 мск до 8.00 мск 2 февраля, то есть на конец газовых суток. Компания выкупила 12,53 млн куб. м, или порядка 1,6 млн куб. м в час. При этом законтрактованный газ по трубопроводу в забронированные часы не проводился: с 7:00 до 8:00 мск физический поток мог составить незначительные 1600 куб. м, однако фактически поставки так и не начались, сообщает агентство.

«Газпром» больше не резервировал мощности газопровода ни в ходе регулярной, ни в ходе дополнительной, сессии бронирования, однако может забронировать поставки во время дневной сессии.

Российский холдинг прекратил прокачку газа в Евросоюз в прямом направлении 21 декабря. Президент России Владимир Путин объяснял это отсутствием заявок на покупку газа со стороны европейских потребителей, прежде всего немецких и французских. Долгосрочный контракт «Газпрома» с Польшей на транзит по газопроводу «Ямал — Европа» истек в 2020 г., и с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы. Обвинения в свой адрес о манипулировании ценами на газ компания отвергает и заявляет, что готова поставлять дополнительные объемы топлива по долгосрочным контрактам и дешевле спота.

1 февраля «Газпром» также увеличил заявку на прокачку газа через Украину до 107,7 млн куб. м, что близко к величине бронирования по долгосрочному контракту (109 млн куб. м). Обновленная заявка на транзит через территорию республики на 2 февраля составила 90,9 млн куб. м. Информация о росте прокачки через Украину привела к снижению цен газа в Европе на споте на 10% — ниже отметки $900 за 1 тыс. куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных