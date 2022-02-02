«Газпром» не возобновил физическую поставку газа по трубопроводу «Ямал — Европа»

Накануне «Газпром» впервые за 43 дня забронировал прямую прокачку газа через Польшу по газопроводу с 00.00 мск до 8.00 мск 2 февраля, то есть на конец газовых суток. Компания выкупила 12,53 млн куб. м, или порядка 1,6 млн куб. м в час. При этом законтрактованный газ по трубопроводу в забронированные часы не проводился: с 7:00 до 8:00 мск физический поток мог составить незначительные 1600 куб. м, однако фактически поставки так и не начались, сообщает агентство.