«Еврохим» начал переговоры о покупке азотного бизнеса у австрийской Borealis
Если сделка состоится, химической компании перейдут пять производственных предприятий в Европе (три во Франции и по одному в Германии и Австрии), а также вся сеть сбыта и дистрибуции. Дистрибуторская сеть Borealis насчитывает более 50 центров по всей Европе.
В «Еврохиме» оценивают сумму сделки в 455 млн евро ($514 млн), но она может измениться в зависимости от ряда условий закрытия и одобрения регулирующих органов. Ожидается, что она будет завершена во второй половине 2022 г.
В сообщении говорится, что Borealis принадлежат заводы по производству удобрений в Австрии и Франции. Ежегодно компания поставляет около 4 млн т продукции, в том числе порядка 0,8 млн т жидкого технического азота и около 0,15 млн т меламина, в Западную, Центральную и Юго-Восточную Европу. В 2020 г. объем продаж составил 3,9 млн метрических тонн, а выручка — 908 млн евро.
«Еврохим» — один из крупнейших производителей удобрений в мире, основные производственные предприятия компании расположены в России, Бельгии, Казахстане и Литве. По итогам первого полугодия 2021 г. выручка компании выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $4,4 млрд, показатель EBITDA за отчетный период вырос на 97% до $1,6 млрд.