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«Еврохим» начал переговоры о покупке азотного бизнеса у австрийской Borealis

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Группа «Еврохим» Андрея Мельниченко начала эксклюзивные переговоры с австрийской Borealis о покупке ее азотного бизнеса, который контролируется нефтегазовой компанией OMV. Об этом сообщает пресс-служба «Еврохима».

Если сделка состоится, химической компании перейдут пять производственных предприятий в Европе (три во Франции и по одному в Германии и Австрии), а также вся сеть сбыта и дистрибуции. Дистрибуторская сеть Borealis насчитывает более 50 центров по всей Европе.

В «Еврохиме» оценивают сумму сделки в 455 млн евро ($514 млн), но она может измениться в зависимости от ряда условий закрытия и одобрения регулирующих органов. Ожидается, что она будет завершена во второй половине 2022 г.

В сообщении говорится, что Borealis принадлежат заводы по производству удобрений в Австрии и Франции. Ежегодно компания поставляет около 4 млн т продукции, в том числе порядка 0,8 млн т жидкого технического азота и около 0,15 млн т меламина, в Западную, Центральную и Юго-Восточную Европу. В 2020 г. объем продаж составил 3,9 млн метрических тонн, а выручка — 908 млн евро.

«Еврохим» — один из крупнейших производителей удобрений в мире, основные производственные предприятия компании расположены в России, Бельгии, Казахстане и Литве. По итогам первого полугодия 2021 г. выручка компании выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $4,4 млрд, показатель EBITDA за отчетный период вырос на 97% до $1,6 млрд.

В декабре агентство Bloomberg сообщало, что «Еврохим» рассматривает проведение IPO в 2022 г. Компания якобы провела предварительные обсуждения с потенциальными консультантами по поводу первичного размещения, однако окончательное решение еще не принято.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных