«Еврохим» начал переговоры о покупке азотного бизнеса у австрийской Borealis

В сообщении говорится, что Borealis принадлежат заводы по производству удобрений в Австрии и Франции. Ежегодно компания поставляет около 4 млн т продукции, в том числе порядка 0,8 млн т жидкого технического азота и около 0,15 млн т меламина, в Западную, Центральную и Юго-Восточную Европу. В 2020 г. объем продаж составил 3,9 млн метрических тонн, а выручка — 908 млн евро.