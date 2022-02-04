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Бизнес

Rockstar подтвердила разработку новой Grand Theft Auto

Ведомости

Американская компания Rockstar, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, подтвердила работу над новой частью игры Grand Theft Auto (GTA), говорится в сообщении компании.

«Наша цель всегда состоит в том, чтобы значительно выйти за рамки того, что мы реализовали ранее, и мы рады подтвердить, что активная разработка следующей игры серии Grand Theft Auto идет полным ходом», — говорится в сообщении.

Помимо этого компания анонсировала выход обновленной версии GTA V на PlayStation 5 и Xbox Series 15 марта. Она будет поддерживать разрешение 4К, 60 fps, HDR и рейтрейсинг. Последней игрой серии является GTA V, которая вышла на консолях в 2013 г., версия игры для ПК появилась в 2014 г.

В октябре 2021 г. компания анонсировала запуск GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Тогда разработчики показали изменения графики в играх, обновленные 3D-модели персонажей, улучшение текстур освещения и окружающей среды, элементов управления и прицеливания. Однако выход игры сопровождался неожиданными техническими проблемами, из-за чего разработчикам пришлось извиниться за неудачный релиз и пообещать поклонникам исправить имеющиеся ошибки.

Grand Theft Auto (GTA) — это серия мультиплатформенных игр в жанре приключенческого боевика, созданных разработчиками Дэвидом Джонсом и Майком Дейли. В разработке ряда игр серии также принимали участие братья Дэн и Сэм Хаузеры, Лесли Бензис и Аарон Гарбут. Название серии отсылает к термину grand theft auto, используемому в США для обозначения кражи автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных