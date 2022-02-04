Rockstar подтвердила разработку новой Grand Theft Auto

Помимо этого компания анонсировала выход обновленной версии GTA V на PlayStation 5 и Xbox Series 15 марта. Она будет поддерживать разрешение 4К, 60 fps, HDR и рейтрейсинг. Последней игрой серии является GTA V, которая вышла на консолях в 2013 г., версия игры для ПК появилась в 2014 г.