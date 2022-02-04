Rockstar подтвердила разработку новой Grand Theft Auto
Американская компания Rockstar, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, подтвердила работу над новой частью игры Grand Theft Auto (GTA), говорится в сообщении компании.
«Наша цель всегда состоит в том, чтобы значительно выйти за рамки того, что мы реализовали ранее, и мы рады подтвердить, что активная разработка следующей игры серии Grand Theft Auto идет полным ходом», — говорится в сообщении.
Помимо этого компания анонсировала выход обновленной версии GTA V на PlayStation 5 и Xbox Series 15 марта. Она будет поддерживать разрешение 4К, 60 fps, HDR и рейтрейсинг. Последней игрой серии является GTA V, которая вышла на консолях в 2013 г., версия игры для ПК появилась в 2014 г.
В октябре 2021 г. компания анонсировала запуск GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Тогда разработчики показали изменения графики в играх, обновленные 3D-модели персонажей, улучшение текстур освещения и окружающей среды, элементов управления и прицеливания. Однако выход игры сопровождался неожиданными техническими проблемами, из-за чего разработчикам пришлось извиниться за неудачный релиз и пообещать поклонникам исправить имеющиеся ошибки.
Grand Theft Auto (GTA) — это серия мультиплатформенных игр в жанре приключенческого боевика, созданных разработчиками Дэвидом Джонсом и Майком Дейли. В разработке ряда игр серии также принимали участие братья Дэн и Сэм Хаузеры, Лесли Бензис и Аарон Гарбут. Название серии отсылает к термину grand theft auto, используемому в США для обозначения кражи автомобилей.