Глава «Утконоса» Перекальски покинул компанию после продажи онлайн-ритейлера «Ленте»
Гендиректор онлайн-гипермаркета «Утконос» Дэнни Перекальски покинул компанию после того, как розничная сеть «Лента» закрыла сделку по покупке бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании.
«Дэнни Перекальски, возглавлявший "Утконос" на протяжении почти трех лет, принял решение покинуть компанию», — следует из сообщения.
Вместо Перекальски на должность директора по электронной коммерции всего онлайн-бизнеса «Ленты», включая «Утконос», назначен Дмитрий Скиба, который ранее возглавлял онлайн-бизнес «Ленты».
До прихода в «Ленту» Скиба работал в консалтинговой компании McKinsey & Company. До McKinsey Скиба работал в Procter & Gamble в России и на Украине.
1 февраля «Лента» объявила о завершении сделки по покупке онлайн-ритейлера «Утконос», итоговая сумма сделки составила 20 млрд руб. Тогда «Лента» объявила о планах по объединению «Ленты Онлайн» и «Утконоса» в единый бизнес с двумя брендами, каждый из которых будет развивать свой сегмент.
Основным владельцем «Ленты» и «Утконоса» является «Севергрупп» Алексея Мордашова. Сделка профинансирована за счет дополнительного выпуска акций «Ленты». Их размещение прошло путем закрытой подписки в пользу «Севергрупп». Остальные акционеры ритейлера получат преимущественное право приобретения дополнительных бумаг, сообщали в пресс-службе компании.
По состоянию на 31 декабря 2021 г. под управлением «Ленты» находилось 254 гипермаркета и 503 супермаркета. По данным самой компании, в 2021 г. выручка «Ленты» составила 484 млрд руб.