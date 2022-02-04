Глава «Утконоса» Перекальски покинул компанию после продажи онлайн-ритейлера «Ленте»

1 февраля «Лента» объявила о завершении сделки по покупке онлайн-ритейлера «Утконос», итоговая сумма сделки составила 20 млрд руб. Тогда «Лента» объявила о планах по объединению «Ленты Онлайн» и «Утконоса» в единый бизнес с двумя брендами, каждый из которых будет развивать свой сегмент.