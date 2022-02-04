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Глава «Утконоса» Перекальски покинул компанию после продажи онлайн-ритейлера «Ленте»

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Гендиректор онлайн-гипермаркета «Утконос» Дэнни Перекальски покинул компанию после того, как розничная сеть «Лента» закрыла сделку по покупке бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании. 

«Дэнни Перекальски, возглавлявший "Утконос" на протяжении почти трех лет, принял решение покинуть компанию», — следует из сообщения.

Вместо Перекальски на должность директора по электронной коммерции всего онлайн-бизнеса «Ленты», включая «Утконос», назначен Дмитрий Скиба, который ранее возглавлял онлайн-бизнес «Ленты».  

До прихода в «Ленту» Скиба работал в консалтинговой компании McKinsey & Company. До McKinsey Скиба работал в Procter & Gamble в России и на Украине. 

1 февраля «Лента» объявила о завершении сделки по покупке онлайн-ритейлера «Утконос», итоговая сумма сделки составила 20 млрд руб. Тогда «Лента» объявила о планах по объединению «Ленты Онлайн» и «Утконоса» в единый бизнес с двумя брендами, каждый из которых будет развивать свой сегмент.

Основным владельцем «Ленты» и «Утконоса» является «Севергрупп» Алексея Мордашова. Сделка профинансирована за счет дополнительного выпуска акций «Ленты». Их размещение прошло путем закрытой подписки в пользу «Севергрупп». Остальные акционеры ритейлера получат преимущественное право приобретения дополнительных бумаг, сообщали в пресс-службе компании. 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. под управлением «Ленты» находилось 254 гипермаркета и 503 супермаркета. По данным самой компании, в 2021 г. выручка «Ленты» составила 484 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных