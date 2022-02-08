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Бизнес

Nvidia отказалась от покупки разработчика микросхем Arm у Softbank

Ведомости

Покупка американской Nvidia британского разработчика микросхем Arm у японской Softbank Group сорвалась на фоне давления со стороны регуляторов.

«Стороны согласились расторгнуть соглашение из-за серьезных проблем с регулированием, препятствующих заключению сделки», — говорится в пресс-релизе Nvidia. Softbank оставит себе $1,25 млрд, которые Nvidia внесла в качестве авансового платежа при подписании соглашения в сентябре 2020 г.

В сентябре 2020 г. сумма сделки оценивалась в $38,5 млрд, однако ее стоимость увеличилась по мере роста акций Nvidia — до $66 млрд. Она могла стать крупнейшей в истории отрасли.

Антимонопольные регуляторы США, Великобритании и ЕС ранее выражали обеспокоенность по поводу потенциального влияния сделки на конкуренцию на мировом рынке полупроводников. Поглощение Arm, чьи технологии используются в более чем 90% мобильных устройств в мире, дало бы Nvidia возможность использовать контроль над разработками для подрыва позиций конкурентов, утверждали они. В начале декабря Федеральная торговая комиссия США подала в суд, потребовав заблокировать сделку.

Против нее выступали также несколько крупных технологических компаний, которые полагаются на решения, разработанные Arm, включая Qualcomm, Microsoft, Google, Samsung и Tesla, отмечает Financial Times.

Softbank, который приобрел Arm в 2016 г. за $32 млрд, начнет подготовку к первичному размещению акций компании. Листинг запланирован на финансовый год, заканчивающийся в марте 2023 г.

По данным FT, в Великобритании рассматривают чипмейкера как стратегический национальный актив и хотят, чтобы компания провела размещение в Лондоне. Однако источники издания, знакомые с планами холдинга, утверждают, что Softbank рассчитывает провести IPO Arm в Нью-Йорке, поскольку рынки США дают более высокую оценку акциям технологических компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных