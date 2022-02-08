Nvidia отказалась от покупки разработчика микросхем Arm у Softbank

Антимонопольные регуляторы США, Великобритании и ЕС ранее выражали обеспокоенность по поводу потенциального влияния сделки на конкуренцию на мировом рынке полупроводников. Поглощение Arm, чьи технологии используются в более чем 90% мобильных устройств в мире, дало бы Nvidia возможность использовать контроль над разработками для подрыва позиций конкурентов, утверждали они. В начале декабря Федеральная торговая комиссия США подала в суд, потребовав заблокировать сделку.