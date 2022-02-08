Nvidia отказалась от покупки разработчика микросхем Arm у Softbank
Покупка американской Nvidia британского разработчика микросхем Arm у японской Softbank Group сорвалась на фоне давления со стороны регуляторов.
«Стороны согласились расторгнуть соглашение из-за серьезных проблем с регулированием, препятствующих заключению сделки», — говорится в пресс-релизе Nvidia. Softbank оставит себе $1,25 млрд, которые Nvidia внесла в качестве авансового платежа при подписании соглашения в сентябре 2020 г.
В сентябре 2020 г. сумма сделки оценивалась в $38,5 млрд, однако ее стоимость увеличилась по мере роста акций Nvidia — до $66 млрд. Она могла стать крупнейшей в истории отрасли.
Антимонопольные регуляторы США, Великобритании и ЕС ранее выражали обеспокоенность по поводу потенциального влияния сделки на конкуренцию на мировом рынке полупроводников. Поглощение Arm, чьи технологии используются в более чем 90% мобильных устройств в мире, дало бы Nvidia возможность использовать контроль над разработками для подрыва позиций конкурентов, утверждали они. В начале декабря Федеральная торговая комиссия США подала в суд, потребовав заблокировать сделку.
Softbank, который приобрел Arm в 2016 г. за $32 млрд, начнет подготовку к первичному размещению акций компании. Листинг запланирован на финансовый год, заканчивающийся в марте 2023 г.
По данным FT, в Великобритании рассматривают чипмейкера как стратегический национальный актив и хотят, чтобы компания провела размещение в Лондоне. Однако источники издания, знакомые с планами холдинга, утверждают, что Softbank рассчитывает провести IPO Arm в Нью-Йорке, поскольку рынки США дают более высокую оценку акциям технологических компаний.