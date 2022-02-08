Сооснователь Paypal Питер Тиль покинет совет директоров Meta
По информации Reuters, Тиль намерен сосредоточиться на политической деятельности, заниматься продвижением кандидатов-республиканцев, связанных с бывшим президентом Дональдом Трампом, на промежуточных выборах в Сенат. Бизнесмен останется в совете директоров компании до ежегодного собрания акционеров Meta, но не будет выставлять свою кандидатуру на переизбрание.
«Питер — это действительно оригинальный мыслитель, с которым вы можете обсудить свои самые сложные проблемы и получить уникальные решения», — сообщил главный исполнительный директор компании Марк Цукерберг, поблагодарив бизнесмена за службу. В заявлении, объявляющем о выходе из совета директоров, Тиль также хорошо отозвался о Цукерберге. «Его таланты сослужат Меta хорошую службу, когда он поведет компанию в новую эру», — подчеркнул он.
Тиль был в составе совета директоров компании с 2005 г. Он был одним из первых институциональных инвесторов Facebook — в 2004 г. Тиль инвестировал в соцсеть $500 000. Также он является соучредителем системы онлайн-платежей Paypal.
3 февраля Meta опубликовала первый после ребрендинга финансовый отчет, который не оправдал ожиданий аналитиков. Несмотря на рост выручки в IV квартале 2021 г. на 20%, чистая прибыль компании сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Прибыль на акцию снизилась на 5% и составила $3,67 против ожидаемых $3,84, согласно консенсус-прогнозу Refinitiv. Кроме того, количество ежедневных активных пользователей Facebook снизилось впервые в истории соцсети. В IV квартале этот показатель по сравнению с предыдущим кварталом сократился на один миллион — с 1,93 млрд до 1,929 млрд. За этим последовал обвал акций Meta Platforms на 25% на открытии торгов в тот же день.