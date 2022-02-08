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Сооснователь Paypal Питер Тиль покинет совет директоров Meta

Ведомости

Сооснователь Paypal Питер Тиль покинет совет директоров материнской компании Facebook Meta, говорится в сообщении компании. Он занимал этот пост с 2005 г. и был одним из первых инвесторов.

По информации Reuters, Тиль намерен сосредоточиться на политической деятельности, заниматься продвижением кандидатов-республиканцев, связанных с бывшим президентом Дональдом Трампом, на промежуточных выборах в Сенат. Бизнесмен останется в совете директоров компании до ежегодного собрания акционеров Meta, но не будет выставлять свою кандидатуру на переизбрание.

«Питер — это действительно оригинальный мыслитель, с которым вы можете обсудить свои самые сложные проблемы и получить уникальные решения», — сообщил главный исполнительный директор компании Марк Цукерберг, поблагодарив бизнесмена за службу. В заявлении, объявляющем о выходе из совета директоров, Тиль также хорошо отозвался о Цукерберге. «Его таланты сослужат Меta хорошую службу, когда он поведет компанию в новую эру», — подчеркнул он.

Тиль был в составе совета директоров компании с 2005 г. Он был одним из первых институциональных инвесторов Facebook — в 2004 г. Тиль инвестировал в соцсеть $500 000. Также он является соучредителем системы онлайн-платежей Paypal.

3 февраля Meta опубликовала первый после ребрендинга финансовый отчет, который не оправдал ожиданий аналитиков. Несмотря на рост выручки в IV квартале 2021 г. на 20%, чистая прибыль компании сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Прибыль на акцию снизилась на 5% и составила $3,67 против ожидаемых $3,84, согласно консенсус-прогнозу Refinitiv. Кроме того, количество ежедневных активных пользователей Facebook снизилось впервые в истории соцсети. В IV квартале этот показатель по сравнению с предыдущим кварталом сократился на один миллион — с 1,93 млрд до 1,929 млрд. За этим последовал обвал акций Meta Platforms на 25% на открытии торгов в тот же день.

Ранее по теме: Meta потеряла $220 млрд капитализации из-за обвала акций после публикации отчетности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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