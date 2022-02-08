Сооснователь Paypal Питер Тиль покинет совет директоров Meta

3 февраля Meta опубликовала первый после ребрендинга финансовый отчет, который не оправдал ожиданий аналитиков. Несмотря на рост выручки в IV квартале 2021 г. на 20%, чистая прибыль компании сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Прибыль на акцию снизилась на 5% и составила $3,67 против ожидаемых $3,84, согласно консенсус-прогнозу Refinitiv. Кроме того, количество ежедневных активных пользователей Facebook снизилось впервые в истории соцсети. В IV квартале этот показатель по сравнению с предыдущим кварталом сократился на один миллион — с 1,93 млрд до 1,929 млрд. За этим последовал обвал акций Meta Platforms на 25% на открытии торгов в тот же день.