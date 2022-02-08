Глава РСПП предложил запретить арест бизнесменов без согласия прокурора
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил в Минюст письмо с предложениями о сокращении практики ареста предпринимателей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо Шохина, направленного в адрес замминистра юстиции Вадима Федорова, подлинность документа подтвердили изданию в министерстве.
В частности, Шохин предложил внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), которыми предполагается сделать согласие прокурора обязательным условием для заключения под стражу или домашнего ареста по экономическим статьям. В случае когда прокурор не согласен с данными ходатайствами следствия по аресту, его рассмотрение в суде должно быть невозможно.
На сегодняшний день в судах рассматриваются ходатайства по мере пресечения с трех сторон: следствия, прокурора, а также обвиняемого или его защиты. В подавляющем большинстве суды удовлетворяют ходатайства следствия, пишет издание. Согласно статистике Верховного суда, в 2020 г. из 96 700 рассмотренных ходатайств о заключении под стражу суды согласились с 84 900, а из 8000 ходатайств следствия о домашнем аресте были удовлетворены 6900.
Помимо этого Шохин предложил передать вопрос о повторном продлении стражи или домашнего ареста в компетенцию вышестоящего суда по отношению тому, который эту меру избрал. Сейчас меры пресечения избираются районными судами. Также президент РСПП предложил установить примерный размер залога, поставив его в зависимость от вменяемого преступления или сделав кратным размеру причиненного вреда.
Кроме того, предлагается ввести в УПК еще одно основание для отказа в продлении ареста — необоснованную задержку в следственных действиях. Еще одним предложением является исключение судьи, который принимал решения на этапе следствия, от рассмотрения дела по существу.
В декабре президент России Владимир Путин заявлял, что часто мера пресечения в виде ареста для обвиняемых в преступлениях является неоправданной. По его словам, суды могут и должны использовать другие меры пресечения, такие как домашний арест или запрет определенных действий. «Конечно, засаживать человека за решетку и в камеру часто совершенно неоправданно», — говорил президент.