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Бизнес

Глава РСПП предложил запретить арест бизнесменов без согласия прокурора

Ведомости

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил в Минюст письмо с предложениями о сокращении практики ареста предпринимателей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо Шохина, направленного в адрес замминистра юстиции Вадима Федорова, подлинность документа подтвердили изданию в министерстве.

В частности, Шохин предложил внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), которыми предполагается сделать согласие прокурора обязательным условием для заключения под стражу или домашнего ареста по экономическим статьям. В случае когда прокурор не согласен с данными ходатайствами следствия по аресту, его рассмотрение в суде должно быть невозможно.

На сегодняшний день в судах рассматриваются ходатайства по мере пресечения с трех сторон: следствия, прокурора, а также обвиняемого или его защиты. В подавляющем большинстве суды удовлетворяют ходатайства следствия, пишет издание. Согласно статистике Верховного суда, в 2020 г. из 96 700 рассмотренных ходатайств о заключении под стражу суды согласились с 84 900, а из 8000 ходатайств следствия о домашнем аресте были удовлетворены 6900.

Помимо этого Шохин предложил передать вопрос о повторном продлении стражи или домашнего ареста в компетенцию вышестоящего суда по отношению тому, который эту меру избрал. Сейчас меры пресечения избираются районными судами. Также президент РСПП предложил установить примерный размер залога, поставив его в зависимость от вменяемого преступления или сделав кратным размеру причиненного вреда.

Кроме того, предлагается ввести в УПК еще одно основание для отказа в продлении ареста — необоснованную задержку в следственных действиях. Еще одним предложением является исключение судьи, который принимал решения на этапе следствия, от рассмотрения дела по существу.

В декабре президент России Владимир Путин заявлял, что часто мера пресечения в виде ареста для обвиняемых в преступлениях является неоправданной. По его словам, суды могут и должны использовать другие меры пресечения, такие как домашний арест или запрет определенных действий. «Конечно, засаживать человека за решетку и в камеру часто совершенно неоправданно», — говорил президент.

Ранее по теме: Путин назвал зачастую неоправданным заключение в СИЗО обвиняемых в преступлениях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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