Глава РСПП предложил запретить арест бизнесменов без согласия прокурора

На сегодняшний день в судах рассматриваются ходатайства по мере пресечения с трех сторон: следствия, прокурора, а также обвиняемого или его защиты. В подавляющем большинстве суды удовлетворяют ходатайства следствия, пишет издание. Согласно статистике Верховного суда, в 2020 г. из 96 700 рассмотренных ходатайств о заключении под стражу суды согласились с 84 900, а из 8000 ходатайств следствия о домашнем аресте были удовлетворены 6900.