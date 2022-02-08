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«Детский мир» запустит программу buyback на сумму до 3,5 млрд рублей

Ведомости

Крупнейший в России продавец товаров для детей «Детский мир» запускает программу обратного выкупа акций на сумму до 3,5 млрд руб., говорится в пресс-релизе компании.

Программа рассчитана до 9 августа 2022 г., однако может быть продлена или завершена досрочно. Выкуп ценных бумаг будет осуществляться через «ДМ-капитал» — 100%-ное дочернее общество компании.

В «Детском мире» ожидают, что выкупленные акции впоследствии будут погашены с учетом всех применимых ограничений и правил. Также компания не будет использовать акции для голосования, отмечается в сообщении. На фоне новостей акции ритейлера на Мосбирже росли к 13:03 мск на 4,16% до 102,08 за штуку.

Группа компаний «Детский мир» объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «Детмир мини», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». По состоянию на конец прошлого года группа включала 1119 магазинов, расположенных в 445 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии. Чистая выручка ритейлера в 2021 г. выросла на 15% до 164,3 млрд руб., общий объем продаж увеличился на 16,9% до 184,3 млрд руб. (с НДС).

Ранее о запуске программы buyback объявил ритейлер Fix Price. Компания проведет обратный выкуп депозитарных расписок на общую сумму до 4 млрд руб. с 24 января по 23 июля. «В текущих экономических условиях и ситуации на рынках капитала компания считает, что ее рыночная капитализация не отражает фундаментальную стоимость бизнеса», — отмечали в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных