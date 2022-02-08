«Детский мир» запустит программу buyback на сумму до 3,5 млрд рублей

Группа компаний «Детский мир» объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «Детмир мини», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». По состоянию на конец прошлого года группа включала 1119 магазинов, расположенных в 445 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии. Чистая выручка ритейлера в 2021 г. выросла на 15% до 164,3 млрд руб., общий объем продаж увеличился на 16,9% до 184,3 млрд руб. (с НДС).